《奔跑吧》破百亿 陈伟霆迪丽热巴解锁奔跑档案新篇

日前，大型户外竞技真人秀节目《奔跑吧》第五季公布了定档日期，这档全面升级的王牌综艺即将于4月14日强势回归。新一季的全新开播，也将使爱奇艺成为唯一个拥有《奔跑吧》全5季播出权的网络平台，打造一站式“奔跑体验”。随着全新《奔跑吧》播出期临近，网络也掀起一股回忆热潮。

《奔跑吧》花式组合引集体回忆邓超陈赫“动霸tua”炸裂次元壁

此前，官方曝光了《奔跑吧》主视觉群像海报，确认邓超、Angelababy(杨颖)、李晨、陈赫、郑恺、王祖蓝、鹿晗、迪丽热巴为第五季的固定主持，Angelababy因产后恢复暂时缺席。

与此同时，也引发网友对《奔跑吧》往季节目的集体回忆，最引人注目当属节各种花式组合。王祖蓝王宝强的“宝蓝兄弟”、郑恺Angelababy的“周五情侣”、李晨和陈赫的“晨赫母子、包贝尔王祖蓝的“撞脸兄弟”、邓超李晨的“牛鹿组合”，此外还有“天鹿组合”、“叔侄组合”、“阑尾兄弟”、“七零之光”等等，这些组合让网友瞬间想起节目中发生的趣事，其中“超能鹿战队”、“天霸组合”、“周五情侣”则更是让网友津津乐道。

在节目中自诩为学霸的邓超和自诩为天才的陈赫组成“天霸组合”，他们响彻寰宇的口号是“天霸动霸tua”，满满的二次元风。邓超鹿晗的父子档也是网友最爱组合之一，自邓超在节目中提及他在节目外认下鹿晗为干儿子的事后，“超能鹿战队”和“父子组合”便以全新形象进入网友视野。郑恺和Angelababy的“周五情侣”则是粉红福利担当，郑恺曾不止一次拼尽全力保护智慧女神Angelababy，他的“专职护花，兼职比赛”的理念暖化了无数迷弟迷妹。

《奔跑吧》首期福利迪丽热巴加盟解锁陈伟霆

迪丽热巴近年来作品不断，从《克拉恋人》到《漂亮的李慧珍》，再到火爆四海八荒的《三生三世十里桃花》，迪丽热巴势头强劲，一路走来俘获众多粉丝，甚至有网友指出“热巴之后再无白凤九”。

此次加盟《奔跑吧》她会以怎样的人设出现在大众面前？奔跑团中的迪丽热巴会颠覆大家对她的印象吗？她又将和其它嘉宾摩擦出什么样的火花？

在《奔跑吧》第五季首期节目中，节目组还为大家解锁人气偶像陈伟霆。陈伟霆参演的爱奇艺自制剧《老九门》火遍全网，这部剧也成为全网首部播放量破百亿的视频平台自制剧。他饰演的张大佛爷则被网友称为“帅到想报警”。如今他又成为“爱奇艺首席会员推荐官”。

陈伟霆会延续舔屏霸主风格，还是呈现另类画风？面对奔跑团惯用的结盟、卧底以及好玩到爆的趣味游戏，陈伟霆又将怎样见招拆招？届时大家可以在节目中找到答案。

爱奇艺“奔跑档案”曝光《奔跑吧》系列前四季播放量破百亿

作为全网唯一拥有《奔跑吧》全5季播出权的视频平台，爱奇艺对这档长寿王牌综艺的贡献不可小觑。爱奇艺“奔跑档案”的曝光，让网友忍不住惊呼“厉害了，我的奇！”

据不完全统计，《奔跑吧》系列前四季播放总量破百亿，视频评论突破50万条，独家片花191条，片花时长5小时55分，片花总播放量24.4亿。节目中涉及到的游戏，更是让观众收获了无限快乐。在网络综艺异军突起的今天，爱奇艺携手《奔跑吧》“艺起奔跑”，拓展思路在原有传统IP的基础上玩出了新花样。

节目播出期间，爱奇艺平台通过《跑男七宗罪》、《跑男大不同》等衍生节目，“爱奇艺跑男粉丝大本营”、“寻找爱奇艺跑男团”等线下活动， Angelababy、郑恺、陈赫等空降爱奇艺泡泡到邓超、李晨等做客泡泡接力倒计时等新鲜玩法，成功聚合了大批新老“粉丝”，助力节目收视率单期高达3.934%，也为这个强大的IP注入了新鲜血液。期待《奔跑吧》能与爱奇艺继续携手推出更多更精彩的内容！

《奔跑吧》系列节目录制地区遍及多个国家和地区，自开播以来开展的各种公益活动，也传递着青春阳光正能量。让爱益起跑——公益跑鞋计划、奔跑2015阳光跑道公益健行计划、奔跑阳光+青少年成长助力计划、全民公益跑等公益活动取得了圆满成功。越来越多的普通网友开始爱上奔跑，追求更健康的生活方式。