洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

徐冬冬身材傲人

2017-04-07 11:26 [来源： 新浪网 ]

分享到：

　　新浪娱乐讯日前，人气演员徐冬冬发组照，休闲居家条纹衫亲和力十足。她给自己写道：“别在乎别人的评价。懂你的，无须解释；不懂你的，解释了也没用。”网友大呼：“大嫂就是要走自己的路，自己潇洒才叫活出自我。”

　　新浪娱乐讯日前，人气演员徐冬冬发组照，休闲居家条纹衫亲和力十足。她给自己写道：“别在乎别人的评价。懂你的，无须解释；不懂你的，解释了也没用。”网友大呼：“大嫂就是要走自己的路，自己潇洒才叫活出自我。”

　　新浪娱乐讯日前，人气演员徐冬冬发组照，休闲居家条纹衫亲和力十足。她给自己写道：“别在乎别人的评价。懂你的，无须解释；不懂你的，解释了也没用。”网友大呼：“大嫂就是要走自己的路，自己潇洒才叫活出自我。”

　　新浪娱乐讯日前，人气演员徐冬冬发组照，休闲居家条纹衫亲和力十足。她给自己写道：“别在乎别人的评价。懂你的，无须解释；不懂你的，解释了也没用。”网友大呼：“大嫂就是要走自己的路，自己潇洒才叫活出自我。”

[责任编辑： 郑笑菲]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛...
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶...
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 牡丹文化节来洛阳旅游不可错过的1...
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 ...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在...
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605