新浪娱乐讯日前，人气演员徐冬冬发组照，休闲居家条纹衫亲和力十足。她给自己写道：“别在乎别人的评价。懂你的，无须解释；不懂你的，解释了也没用。”网友大呼：“大嫂就是要走自己的路，自己潇洒才叫活出自我。”

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