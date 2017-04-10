马雅舒回应女儿被骂:别断章取义 宣泄你恶毒情绪

马雅舒女儿
马雅舒和老公
新浪娱乐讯 大型真人秀《妈妈是超人》播出就倍受网友关注，马雅舒在节目中和孩子的互动更是引发网友一片热议，被指米雅不仅脾气暴躁，小小年纪还会撒谎等等。4月9日，马雅舒通过微博对网友热议进行回应，称节目组将故事掐头掐尾，导致断章取义。
4月9日，马雅舒通过微博对近日女儿被骂一事作出回应，称：“我了解，就算是真人秀也需要故事性也需要看到大人和孩子的共同成长--在有限的时间里要讲一个故事，必须要选择掐头去尾，断章取义。每个孩子都有优缺点，我不介意暴露我孩子的缺点，但也希望相对公平的表现孩子的优点。米雅的道歉和礼貌以及对家人的关爱完全被剪掉，这对于她来说是不公平的--只是希望当大家在观看、评论和指责我们家人的同时也请了解，你看到的不是全部，我们的确需要有建设性的建议，而不是宣泄你恶毒情绪，谢谢！我相信我们和《妈妈是超人》会一起共同成长！”并晒女儿可爱萌照。
[责任编辑： 孙阳丹]
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