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日本童星芦田爱菜考上庆应中学！高校制服照曝光

2017-04-10 10:47 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　日本芦田爱菜高校制服照曝光

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，日本童星芦田爱菜日前考上东京首都圏内属一属二的学校，却没有正面表明是哪间学校，9日被日媒拍到穿制服参加开学典礼的照片，学校才正式曝光，是平均偏差值超过70、前2%的考生才能考上的名校庆应义塾中等部。

　　照片中，只见芦田爱菜留着招牌妹妹头，一头乌黑长发拨到背后，身穿白色制服，外搭灰色双排扣西装外套，背上蓝色书包，大方对着镜头露出灿笑，甜美模样融化许多日本网友的心。

　　事实上，芦田爱菜为了专心投入课业，2016年夏天起便暂停所有的演艺活动，但不是从那时候才开始拼学业，反而早在小学4年级起，即使有工作行程，仍会一边上补习班，假日还会念上12小时的书，显见不仅是靠一时的努力才考上名校的。

[责任编辑： 孙阳丹]

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