GD晒小时候给妈妈的情书 浪漫告白：唯一的儿子

GD晒小时候给妈妈的情书浪漫告白：唯一的儿子

GD晒小时候给妈妈的情书浪漫告白：唯一的儿子

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，韩国天团BIGBANG队长G-Dragon(GD)长相帅气、在舞台上霸气十足，融化许多少女心，但其实从节目《一周偶像》中，和亨敦的互动可以发现私下超会撒娇，他9日也透过IG分享小时候给妈妈的信，简单3句表白就超级甜。

GD在9日时分享了2封小时候写给妈妈的信，第一张他写下韩国著名诗人尹东柱《序诗》，最后相当可爱地写下，“这是我最喜欢的诗，目前为止等我学到更多的诗，会再写更多给妈妈的”，虽然年幼的他语序有些不通顺，但仍能感觉得出儿子的用心及爱意。

第二张GD写给妈妈的卡片中，虽然内容很短但仍充满诚意，“妈妈，你好吗？我是妈妈唯一的儿子叫做权志龙”，小时候虽然字写得不好，但为了向妈妈表示心意，努力写地工整，还特地挑了有着男生搭着女生的插图，不禁让粉丝直呼超可爱！