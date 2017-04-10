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渡部建上电视节目宣布婚讯 佐佐木希晒合影秀恩爱

2017-04-10 10:47 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　渡部建讲述求婚过程

　　佐佐木希晒合影秀恩爱

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体4月9日报道，现年29岁的日本女神级模特儿佐佐木希，2年前被踢曝恋上较她年长15岁的谐星渡部建，虽然两口子一直未肯承认恋情，但已是公认的一对，昨日更传出两人近日会正式注册。今晚渡部获NTV电视台安排紧急直播节目，他亲口宣传婚讯，亦是首次认拍拖！

　　表现得既幸福又紧张的渡部，透露是透过友人结识希妹，开头只是一大班朋友出去玩，但渐渐变成会两个人约会，其后由自己展开追求，他还公开了互相的昵称。随后电视台直接打电话给希妹，希妹一接电话已禁不住甜笑，自言最喜欢男友够温柔，在一起时会有安稳的感觉，当渡部的节目拍档问到日常会否Good night kiss，她自曝表示间中会有。渡部亦大赞希妹十分开朗，还自曝在家中求婚，但由于两口子年龄有距离，求婚时是说：“我会活得更长命，请跟我结婚！”。

　　而希妹亦在差不多时间在Instagram上传与渡部的合照放闪，获不少网友留言送祝福。另有指两人最快会在本月11日正式入纸注册。

[责任编辑： 孙阳丹]

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