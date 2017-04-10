有备而来?陈冠希扮蜡像吓游客 下秒她扑了上来...

陈冠希假扮蜡像被强吻

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，香港艺人陈冠希过去以帅气外型、雅痞气质深受粉丝喜爱。他早期假扮蜡像惊吓游客的影片，在最近被网友翻出。画面中，最引人注意的是，在成功吓到一名女子后，下一秒竟遭到对方扑上“强吻”，自己反被吓到踉跄后退。

陈冠希早期一段旧影片在近期被网友翻出热议。画面中，只见他站在展示台上定格，假扮成蜡像供游客合照，接着出其不意地惊吓对方，幽默行径逗乐在场所有人。

有趣的是，在陈冠希在惊吓游客的过程中，一名白衣女子被吓了一跳，呆滞约一秒后，接着竟反过来“强吻”偶像，令陈冠希吓得退后了好几步。

陈冠希早期这段画面被翻出后，当时的逗趣行径笑翻众人，同时也吸引不少网友留言“冠希哥哥，你调皮了”、“反应真快，仿佛是有备而来”、“那个女生简直赚到”，在网络上意外引发不少讨论。ETtoday/文