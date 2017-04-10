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李宗瑞迷奸案电影开拍未公开男主角 拍摄期预计20天

2017-04-10 10:47 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　李宗瑞事件被拍电影

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，以李宗瑞迷奸案为题材的电影《李宗瑞》现在正名为《有罪》，日前举行开机记者会。导演鲁宗岳率领一票演员出席，演员一字排开8人，里头竟见贺一航儿子曾治豪，“跟鲁导合作很开心，之前客串过电影，今年有第二部了，从歌唱到电影，终于变成电影咖了！很开心，希望剧组伙食不错。”

　　曾治豪受访时表示自己非演李宗瑞，而是李宗瑞好友，“我演这部电影贺大哥知道，他有说“你不是演李宗瑞吧？”我说我当然不是，外型不像、发量也不像嘛！他最近演《酸甜之味》好像有点嚣张，有教我怎么去演戏。”

　　整场记者会开始前，电影方透露饰演李宗瑞的男演员会出现，但开始后却马上改口说该男不来，鲁宗岳表示：“很多人接到这部电影后都撇清关系，我不希望拍到一半男主角不见了嘛！”怕会牵扯法律问题，所以打死不讲男主角谁演，“法律部分已经解决，但我们还是想保护这位男演员。”记者会前表示会公开人选却没说，让媒体傻眼。

　　虽然全部演员签了保密条款，包含主演李宗瑞的是谁，以及剧情方面都不能透露，但据悉男主角是香港演员。电影本预计4月1日开拍，但过程中争议多演员也难找，李妍憬也曾现身试镜但最后合作破局，鲁宗岳表示：“我先说我是狠甩自己巴掌，其实我一直秉持着不找新闻人物去出演，李妍憬是新闻人物但不是电影人物。”似在交涉过程中相当不顺利。

　　《有罪》预计拍摄期10到20天，鲁宗岳表示第一场戏就是李宗瑞从法院开始拍，叫《有罪》就是因为认为有法律监督制裁、弘扬正义的意义。ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹]

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