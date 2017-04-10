《如懿传》后宫“众小主”戏里争斗戏外争抢零食

《如懿传》

由汪俊执导，流潋紫担任编剧，周迅、霍建华领衔主演的古装宫斗剧《如懿传》正在紧锣密鼓的拍摄中，该剧将作为2017年度后宫剧王登陆江苏卫视。在近期探班时，现场正在筹拍一场中元节生火焚烧纸船的戏份，紧张拍摄之余，后宫“众小主”不仅戏外抢零食，还开起了英语角练习口语。

董洁遗憾和周迅“对质”不多

电视剧《如懿传》改编自流潋紫的小说《后宫·如懿传》，讲述了雍正驾崩、乾隆即位后，甄嬛的儿媳如懿在乾隆后宫中经历的波澜诡谲、爱恨人生。锦绣华丽的宫廷布局、尔虞我诈的后宫争斗、感人至深的情感纠葛都让观众十分期待。但是拍摄中各位小主不禁要时刻头顶沉重的旗头，脚踏花盆底上下台阶，还要记忆繁琐拗口的台词。饰演海兰的张钧甯说“台词对我来说最难的，很多古文，很拗口，还要讲很多关于历史典故的东西。而皇上的台词就更多更难了。”

探班现场正在拍摄中元节祈福的戏份，而这时戏里的如懿正在冷宫禁足未在现场。饰演皇后富察良烨的董洁在谈到周迅时候说，“和周迅对戏挺好，遗憾的是对质互相飙戏的戏份不是很多，正面的冲突不多，私下是好朋友，但戏里还是会暗自较劲。”

张钧甯说，“迅姐是个很有临场感的演员，自己很容易入戏，也容易把我们代入戏中，她看着我的时候眼泛泪花，我会很容易被代入到情绪中。”而童瑶更是分享了周迅教她“巧记台词”的妙招：“台词很难记，比如什么妃子的名字什么位分，住在什么宫里要去什么宫里，迅姐说你把永和宫想成永和豆浆，宝华殿想成很多宝贝的地方。果然很好记”！

戏里争斗戏外争抢零食

《如懿传》中妃嫔众多且各个都不是“善茬”，其中戏份比较重的嫔妃有10多位，再加上各家娘娘2到3个贴身丫鬟和群演宫女，所以只要拍摄群戏，现场浩浩荡荡得有几十位姑娘，甚为壮观！单是探班现场正在拍摄的中元节祈福戏份，现场就有200多位“妃子宫女”。虽然戏里明争暗斗、唇枪舌剑，但是在戏外，各位小主则是相处得其乐融融。

片场有个小帐篷支起的休息区，专供“娘娘们”下戏时唠嗑用。里面有张长桌，桌上摆满各色水果、坚果，每天傍晚5点、深夜11点这两个时段，是雷打不动的争夺零食的时间，值得一提的是，由张钧甯携带的薯片也总在此时被扫荡一空。张钧甯谈到自己和角色的相同点时说：“都是吃货。除了吃剧中各种食物，我也带薯片分给大家。戏里比较严肃，沉重。戏外棚子里一片和谐，斗嘴抢食物吃。”

“众妃”戏外参加“英语角”

胡可在介绍自己角色时候说，“我是个爱子如命的妃子，毕生的心愿就是为了孩子，受到金玉妍的挑唆，更是为了孩子而不择手段。”相对于戏里的紧张气氛，戏外“妃子”们除了抢夺零食，还会表现出学习上进型的一面来。大家还拼英语、拼才艺。片场为此专门辟出了一个类似以前大学里的那种“英语角”，有个演宫女的演员英语说得特别溜，候戏时，“妃子”们便时常围绕着她练口语，以至于拍夜戏见面的问候语都成了“Good Evening！”。胡可也调侃地说道：“宫里漫漫长夜，我们要多多学习啊。”华商报记者罗媛媛