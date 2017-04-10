第36届香港电影金像奖完全获奖名单

金像奖现场影后惠英红泣不成声

搜狐娱乐讯 第36届香港金像奖揭晓，林家栋战胜余文乐、任贤齐、吴镇宇、梁家辉夺得影帝。林家栋三次提名最佳男配(2002年《爱君如梦》、2009年《叶问》、2013年《寒战》)，首次提名最佳男主便荣膺影帝。惠英红凭借《幸运是我》再夺影后，这是她第三次在金像奖封后(第一届金像奖凭《长辈》封后，2010年《心魔》再次折桂)。曾志伟和金燕玲凭借《一念无明》获得最佳男女配角，黄进也凭该片获得了最佳新晋导演。《西游记之孙悟空三打白骨精》、《摆渡人》分别拿下两项技术奖，而此前获得12项提名的《七月与安生》仅将最佳原创电影音乐奖收入囊中。

激动的惠英红在走向领奖台时不慎摔倒，发表获奖感言更是痛哭不已，原来她的母亲刚刚过世几个月。“我第一次得奖时，爸爸刚刚过世，这次获奖，妈妈也走了。我多么希望妈妈能跟我说一句以我为荣。我想对她说，我没有丢你的人。”

在最佳男主角竞争中，林家栋击败了余文乐、梁家辉、吴镇宇、任贤齐成为新晋影帝，曾四次获得最佳男主角提名的他，首次拿下了影帝。上台后，林家栋几近落泪称，“我觉得演戏真的不分年纪，也不计较颜值。”

第36届香港电影金像奖——获奖名单

奖项

获奖者及获奖影片

最佳导演

许学文、欧文杰、黄伟杰

最佳编剧

龙文康、伍奇伟、麦天枢

最佳男主角

林家栋

最佳女主角

惠英红(《幸运是我》)

最佳男配角

曾志伟(《一念无明》)

最佳女配角

金燕玲(《一念无明》)

最佳新演员

胡子彤

最佳新晋导演

黄进(《一念无明》)

最佳摄影

鲍德熹、曹郁(《摆渡人》)

最佳剪接

梁展纶、David Richardson

最佳美术指导

邱伟明(《摆渡人》)

最佳服装造型设计

奚仲文、吴里璐(《西游记之孙悟空三打白骨精》)

最佳音响效果

曾景祥、李耀强(《寒战II》)

最佳视觉效果

Luke Sungjin Jung、Sanghoon Kim

Kim Chan Soo、Kim Chlu Min

(《西游记之孙悟空三打白骨精》)

最佳动作设计

董玮(《湄公河行动》)

最佳原创电影音乐

金培达、波多野裕介(《七月与安生》)

最佳原创电影歌曲

《沙燕之歌》

作曲：戴伟填词：陈心遥主唱：Supper Moment

最佳两岸华语电影

《一路顺风》(中国台湾)

终身成就奖

芳艳芬

最佳着装

余文乐、金燕玲

专业精神奖

阮大勇