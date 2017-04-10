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《碟中谍6》正式开机 超人亨利-卡维尔确认加盟

2017-04-10 16:01 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　《碟中谍5》海报

　　搜狐娱乐讯(文/耷子)业已筹备了很长时间的好莱坞超级特工动作大片《碟中谍6》，今日终于正式开机。影片的导演克里斯托夫-迈考利在自己的社交平台上公布了这一消息。从导演放出的画面来看，开机的部分场景就将在派拉蒙自己的摄影棚内拍摄，之后才会辗转世界各地。在最新公布的阵容表中，杰瑞米-雷纳确实因为档期原因未能进组，但这部续集增加了一个大咖，扮演“超人”的大帅哥亨利-卡维尔，业已正式加盟该片的演出。

　　亨利-卡维尔

　　本片的导演克里斯托夫-迈考利是好莱坞金牌编剧出身，《非常嫌疑犯》曾获得奥斯卡最佳原创剧本奖。之前曾和阿汤哥合作过《侠探杰克》，在效果并不理想，但《碟5》让这对搭档实现了难以想像的成功。汤姆-克鲁斯在《碟中谍》系列电影中已经尝试了多种极限特技表演，从第五部扒上飞机之后，很难想像第六部将有什么新的花招出现。在第五部里首次出现艳惊全场的丽贝卡-弗格森将强势回归第六部。在第六部中，曾出现在第四和第五部里的杰瑞米-雷纳，因档期原因无法扮演“伊森-亨特”最默契的搭档，而曾在系列电影前五部中扮演“职业特攻队”成员的黑人男演员文-瑞姆斯、喜剧明星西蒙-佩吉，以及亚历克-鲍德温，都将参与该片的演出。

　　影片开机照

　　《碟中谍6》之前已经确定了主要外景地——法国巴黎。《碟中谍》系列电影在过去的20年中辗转世界各地，外景地包括了莫斯科、迪拜、上海、布达佩斯、伦敦、孟买等等，各种大场面令人印象深刻，而阿汤哥在最新续集中将在巴黎展示玩命特技。汤姆-克鲁斯再度放出挑战极限的狂言：“这部电影将有更加不可思议的极限危机场面出现，我已经看过剧本，这是一个非常有趣而且令人信服的故事。”他也将亲自担当执行制片人之一。

　　《碟中谍6》将在2018年7月27日登陆北美院线。

[责任编辑： 孙阳丹]

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