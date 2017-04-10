《向往》孙红雷搞怪突袭 何炅黄磊忆有情岁月泪崩

午餐合影

新浪娱乐讯 湖南卫视《向往的生活》新一期节目“有情岁月”已于昨晚精彩播出，在本期节目中，谢娜、赵丽颖欢聚蘑菇屋，还有白百何继续做客，三位女生与几位主人一起度过了一段十分有爱的时光。晚饭间，神秘嘉宾孙红雷突袭蘑菇屋，“吓坏”谢娜和赵丽颖；谢娜与刘宪华一起深山捡柴，许愿希望父母身体健康感触落泪；何炅献唱歌曲不舍泪崩，黄磊感慨有情岁月……

许多网友看完节目不禁伤感：“听到何老师深情献唱《房间》，感觉得到他真的不舍这段时光，我们也不舍，希望不要结束，一直都想看《向往的生活》！”也有网友评论：“娜娜真的成长很多，就像黄老师说的，她超乎了大家的想象。”

神秘人孙红雷突袭蘑菇屋调皮搞怪“吓坏”谢娜赵丽颖

何炅首秀厨艺的晚餐“盛宴”终于要开始，众人一起围坐在小桌前，一边享受着可口的美食，一边说说笑笑聊家常。就在大家聊得正欢的时候，突然有神秘人敲门，弄得大家有些紧张。黄磊以为是工作人员进来换机器，然而他开门的瞬间竟然遭到玉米粒“袭击”，顿时“吓”到谢娜和赵丽颖，连何老师都一脸懵圈。最后才知道这是调皮的孙红雷在故意“偷袭”，而他之所以这样做就是为了给大家一个意外的惊喜。

眼见“偷袭”成功的孙红雷更是十分开心，看到黄磊既惊讶又惊喜的样子，他瞬间发出魔性笑声，响彻整间小院。黄磊对于好友的“恶作剧”也是笑声不断：“你是不是傻？你在这干啥呢？”他还习惯性地拿起自己的拖鞋扔向孙红雷，可是孙红雷转手便将拖鞋扔至屋顶，惹得黄磊竟无计可施。看到两兄弟间如此要好，网友们都忍不住羡慕：“这两位在一起像极了老顽童，孙红雷一句要吃赛螃蟹，黄磊便二话不说开始做，兄弟之间就是这么随意、自然。”

谢娜刘宪华冰瀑许愿走心落泪感恩黄磊何炅促其成长

本期节目中，谢娜和刘宪华一起上山捡柴，可爱的大华还带着谢娜欣赏了山间独有的冰瀑。随后，俩人一起站在冰瀑前虔诚许愿，事后才知道他们许的愿望竟然一样，都是希望家里的父母身体健康。一时间，俩人因为想起了许久没有见面的父母而伤感起来，谢娜也情不自禁的落泪，惹得网友都心疼：“娜娜和大华一直都给人开心的感觉，殊不知他们也有自己感性的一面。”

在回家的路上，谢娜对刘宪华说道：“其实我觉得你跟以前相比，有了很大的变化。”对此，大华坦言：“何老师和黄老师很棒，人很好，我觉得和他们相处得越久，自己就会变得越好。”说到这里，谢娜也感慨起自己的成长：“其实我也是啊，因为一开始主持是跟何老师在一起，他人很正，所以我学到了很多好的东西，就不会有不好的习惯。”而面对黄老师的激励，谢娜同样充满感激，坦言因为有黄老师的严厉才激发了自己更多的潜能。

何炅不舍献歌感动泪崩黄磊触景生情忆有情岁月

夜晚的蘑菇屋里十分静谧，大家兴致正起开起了“座谈会”。黄磊回忆起当初认识何炅时的青涩模样，那一年何老师才21岁，而如今两位挚友一起携手度过了二十多年，往事历历在目。谢娜也说起了自己与何老师之间的一些趣事，虽然有很多窘事，但现如今再去回忆便是满满的幸福，因为友谊就是通过这些细小事情累积起来的。

说到这里，何老师感触良多，决定献歌一曲，简单的歌词蕴含了不可言说的感情：“在这温暖的房间，我于是慢慢发现，相聚其实就是一种缘，多值得纪念……”他唱哭了自己，也唱哭了大家。接着，谢娜放出了黄老师的歌《年华似水》，这让隐退歌坛多年的黄磊再次唱起歌，他也不禁回忆起自己逝去多年的好友陈志远，更在现场坦言自己之所以退出歌坛正是因为陈志远老师的离去，因为“高山流水觅知音，故人逝去音难起”。

岁月的沉淀让他们懂得了更多生活的真谛，就像何老师说的： “人最幸福的不是拥有一切，而是你可以很从容的安排自己想要做的事情。”看到这里，许多网友都潸然泪下，纷纷感慨：“一生能遇上一位知心好友便是福气，但愿我们彼此都好好珍惜。”4月16日即将迎来《向往的生活》温暖收官，对此，更有网友直呼：“不要收官，真心建议这节目一直陪伴大家，能在喧嚣的城市里享受这股清流不容易……”更多精彩尽在4月16日22：00湖南卫视《向往的生活》，登录芒果TV即可点播节目完整视频和更多未播花絮！