《速8》“极速超车” IMAX中国预售破千万创纪录

横版海报【IMAX3D The Fate of the Furious】

竖版海报【IMAX3D The Fate of the Furious】

新浪娱乐讯 由环球影业出品,F·加里·格雷执导,范·迪塞尔、道恩·强森、杰森·斯坦森、查理兹·塞隆等人主演的《速度与激情8》将于本周五4月14日强势登陆全国超390家IMAX影院。根据艺恩数据显示,截止到4月8日即距正式上映还有六天,《速八》首周末在中国市场的IMAX预售票房已超过1000万人民币,一举创下IMAX中国预售破千万的最快纪录。之前的纪录是2016年由《美国队长3》创下的开画前三天IMAX预售破千万的成绩。

现象级大片上映倒计时《速8》将掀IMAX观影风暴

继《速7》创造现象级成绩后, IMAX 3D版《速8》将为观众带来超越以往任何一部速激系列影片的全新叙事和庞大格局,以全面升级的各路极限“大招”打造“后保罗时代”的起航篇。充满异域风情的公路飙车,惊心动魄的都市巷战,结合黑科技的“汽车雨”和冰天雪地中豪车与核潜艇的终极对决无一不牢牢抓住观众眼球。一系列大格局动作画面结合IMAX超大银幕和震撼立体的音响系统,将为观众奉献本年度到目前最精彩的视听盛宴。

从亮眼的预售成绩来看,目前《速8》已在全国各地IMAX影院酝酿即将到来的观影风暴。目前预售仍在各大票务网站和影院火热进行中。

叛变黑化?唐老大IMAX银幕展多面复杂性格

此外,今日一支IMAX独家《速度与激情8》预告片发布,其中曝光了本片最大的悬念——由范·迪塞尔饰演的主角多米尼克疑似黑化的情节背后耐人寻味的新线索。

《速8》中“唐老大”多米尼克的人设黑化无疑是一个爆炸性转折,直接威胁到速激系列始终崇尚的“家庭”观念。此次IMAX版预告片中透露出让唐老大性情大变,不顾一切背叛团队和家庭的关键信息,由女神查理兹·塞隆饰演的大反派塞弗称“因为我手上有对你很重要的东西,你要背叛你的家庭来保护他们”。而一直以来以无敌硬汉形象示人的唐老大此次也由范·迪塞尔演绎出了其性格的复杂和多面。

在这支60秒的IMAX版《速8》特辑中还曝出了更多片中惊心动魄的飙车大场面。最令人目瞪口呆的是最后唐老大开足马力冲出冰面车身跃过核潜艇,随着蕾蒂的一声撕心裂肺的呼喊,画面戛然而止,为14日正式上映埋下悬念。

IMAX 3D版《速度与激情8》经由IMAX DMR? (数字原底翻版技术)转制,为观众呈现具有符合IMAX观影体验?标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计,以及强大的数字音效系统,也为电影观众营造出一个独一无二的环境,让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。