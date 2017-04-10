洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

阿黛尔500万美元买庄园 知情人称专辑2020年面世

2017-04-10 15:58 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　阿黛尔

　　新浪娱乐讯 据外媒报道，上个月，28岁的英国歌坛巨星阿黛尔在新西兰演出时暗示，当下的巡回演唱会可能是她最后一次开个唱，歌迷立刻炸了锅。阿黛尔身边的人表示，他们完全不知道有这回事，但也怀疑今年6月伦敦温布利球场的演唱会会是阿黛尔告别巡演的舞台。

　　3月26日，阿黛尔在奥克兰演唱会上告诉观众，巡演之旅实在太辛苦，“我不知道是否还会再开巡演了。”但是一位商业伙伴说：“阿黛尔没有告诉团队里任何一个人她不再开巡演，也不想再在其他场合表演。”可靠的知情人认为阿黛尔只是“厌倦了”18个月的宣传活动和现场演出，才会“在情绪驱使下”说出不想再个唱了。此外，阿黛尔的演出身价虽然水涨船高，仍然供不应求。知情人说，就算阿黛尔再要一个孩子也不足为怪，但预言她的下一张专辑会在2020年下半年问世。

　　阿黛尔的经纪公司拒绝对此做出回应。不管她的事业何去何从，阿黛尔应该有一个舒适新家可以享受天伦。英国媒体报道，她刚刚以500万美元买下苏塞克斯一座建于18世纪的庄园。(布布)

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛...
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶...
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 牡丹文化节来洛阳旅游不可错过的1...
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 ...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在...
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605