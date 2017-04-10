阿黛尔500万美元买庄园 知情人称专辑2020年面世

阿黛尔

新浪娱乐讯 据外媒报道，上个月，28岁的英国歌坛巨星阿黛尔在新西兰演出时暗示，当下的巡回演唱会可能是她最后一次开个唱，歌迷立刻炸了锅。阿黛尔身边的人表示，他们完全不知道有这回事，但也怀疑今年6月伦敦温布利球场的演唱会会是阿黛尔告别巡演的舞台。

3月26日，阿黛尔在奥克兰演唱会上告诉观众，巡演之旅实在太辛苦，“我不知道是否还会再开巡演了。”但是一位商业伙伴说：“阿黛尔没有告诉团队里任何一个人她不再开巡演，也不想再在其他场合表演。”可靠的知情人认为阿黛尔只是“厌倦了”18个月的宣传活动和现场演出，才会“在情绪驱使下”说出不想再个唱了。此外，阿黛尔的演出身价虽然水涨船高，仍然供不应求。知情人说，就算阿黛尔再要一个孩子也不足为怪，但预言她的下一张专辑会在2020年下半年问世。

阿黛尔的经纪公司拒绝对此做出回应。不管她的事业何去何从，阿黛尔应该有一个舒适新家可以享受天伦。英国媒体报道，她刚刚以500万美元买下苏塞克斯一座建于18世纪的庄园。(布布)