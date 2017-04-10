张杰《歌手》晋级总决赛 大胆突破不变音乐初心

在休息室里张杰揣摩演唱动作

新浪娱乐讯 4月8日晚，《歌手》完成了半决赛角逐。为了争夺进入总决赛的8个名额，包括张杰在内的10位歌手火力全开。

当晚，第一个登台竞演的张杰演唱了《我的王国+we will rock you》，顺利晋级总决赛。期间张杰不但再现了人声电吉他的极限高音，还展现了硬核摇滚的爆发力和rap的节奏感，并且在不失他清亮嗓音之外时而高亢，时而嘶哑地在几种嗓音模式中自由切换。

在浓烈的红灯光投射下，张杰尚未开嗓，《歌手》竞演现场已笼罩在一种氛围之中。随着张杰的带领和行进鼓的节奏，观众开始击掌、跺脚，和张杰一同完成了这首《我的王国+we will rock you》。在这个舞台上，歌手不光是要证明自己有多强，更是要和观众们一起分享音乐，以及由音乐带来的快乐。

张杰也用这首歌表达了自己当下的音乐态度。从《自己》的人声电吉他，到《别来纠缠我》的电子rap摇滚，再到这次的是人声电吉他+rap+节奏旋律+直线旋律+摇滚，《我的王国+we will rock you》更像是他对前两次挑战和突破的一次汇报总结。至此，张杰完成了他在本届《歌手》舞台上的三部曲。

音乐定位制作人刘洲表示：“对于张杰来说，扩展新的歌路是他在本季《歌手》上的一次大突破，但还不是最大的突破。作为一个已经非常成熟的歌手，要转换嗓音模式才是最难的。这不但需要莫大的勇气，更需要十足的实力。而嗓音的多元化则为他此后驾驭更多元的音乐形式打开了通路。”

改变需要打破自己的惯性，改变需要挑战自己的舒适区域，改变也可能会面对失败，对此张杰说：“尝试自己没有尝试过的，做自己并不习惯的自己，有风险、有挑战，但还是先要试，因为只有试了才知道可不可以。”张杰在谈及为何再来《歌手》时所说：“这次如果不来参加《歌手》，我可能会更加轻松一点，但是一直在一个非常舒服的状态下生活的话，我觉得是在浪费时间，那么倒不如把时间用在对自己的历练上。”

在《歌手》的每一场演唱和改编中，他都在不断的将自己归零从来。从《默》中展现嘹亮高音，到《你就不要想起我》中如泣如诉，再到《我要你》中反串女声带来老唱片般的回味；还有《自己》中大秀人声电吉他b5高音；《别来纠缠我》中挑战并不擅长的rap，还融入电音和摇滚曲风；直到《我的王国+we will rock you》把他所有此前尝试过的音乐元素合而为一。

一直挑战自己、突破自己，创新自己，始终保持爱音乐的初心。与此同时，张杰也在这一过程中留下了更多好的音乐作品，完成了自己起初回归《歌手》时的承诺。