《人民的名义》原班人马拍新剧:改编“天上人间”

《人民的名义》原班人马将拍新剧:改编自天上人间

时下，有“史上最大尺度反腐剧”之称的电视剧《人民的名义》，正在热播。

“政事儿”注意到，该剧班底还在筹备另一部反腐大剧——以“天上人间”真实案例改编的《天上人间》。

《人民的名义》出品方之一、中央军委后勤保障部金盾影视中心主任李学政(王文革扮演者)透露，讲述“天上人间”故事的二十集网络剧《天上人间》已决定拍摄，投资方热情高涨，单集费用超出一般电视剧很多，目的是为了保障该网络剧的品质绝不低于电视剧。

李学政还表示，《天上人间》网络剧完成拍摄之际，还将制作一部相当质量的院线电影，电影的报备工作也已经完成。

“政事儿”发现，中国军网曾在今年2月发文披露过《天上人间》网络剧的剧情。

中国军网称：该剧通过表现十几位通天“官二代”、神秘“富二代”和绝美“小姐”之间的情感纠葛、复仇绝杀，反映他们偶尔利用父辈影响，偶尔利用法律空隙，偶尔利用人性美色，疯狂敛财，结党营私，凶残奸诈，通敌卖国！有时也会道貌岸然，捐资装善，作秀表演，诱惑官员。但时而的车祸，时而的爆炸，时而的失踪，时而的砍杀，最终引起正义力量的警觉，京都公安局长拍案而起，检察长秘密布局，联系中央特别强力部门，终于迎来了一场地动山摇的大决战！

文中还透露，该剧创作得到了中央军委后勤保障部金盾影视中心、最高人民检察院影视中心、中央纪委宣传部、中央政法委办公厅、公安部组织宣传局、广电总局网络司等机关部门的鼎力支持别是相关首长和领导曾直接帮助，编剧李紫超经过近三年对相关公安干警、大量“小姐”及部分神秘客人进行了大量走访调查，写成了近四十万字的文学剧本。

“政事儿”注意到，从2010年5月11日，北京警方开展集中专项检查行动，查处“天上人间”夜总会算起，至今近7年。

7年来关于“天上人间”的传闻从未间断。

“政事儿”注意到，中国军网用下列排比句这样描述：“天上人间”，曾经是一个让人有无数遐想的地方，是一个体现自己力量和价值的地方，是一个让人毁灭和升华的地方，是一个精彩和向往，也是一个毒瘤和恐怖！这里有太多诱人故事的浓缩和扩张，更有太多令人窒息的罪恶和欲望。

“京城第一选美场”

“天上人间”曾被称为“京城第一选美场”、“中国娱乐至尊”，里面的消费据说是以“百元钞票的厚度来计算的”。

2010年5月“天上人间”被查处后，新京报曾对“天上人间”做过采访调查。

某外企员工何先生曾经受客户之邀去过一次“天上人间”，他对新京报记者说，20多岁、容貌靓丽、身材高挑，这是“天上人间”陪侍女郎的“统一标准”。

他称，“天上人间”的陪侍小姐，和他去别处的感觉不同，张嘴基本都是标准普通话；从不跟客人顶嘴，即使不高兴了，也都是微笑着不说话，或者撒撒娇。“别地的小姐没文化，谈吐一听就没受过多少教育，满嘴的钱啊，房啊，衣服啊。‘天上人间’的小姐会随着客人的话题聊，‘能从电子科技，聊到历史人文，甚至政治经济，都能说出个一二三’。”

令他惊讶的是“天上人间”的消费：一瓶普通的355毫升啤酒，价格七八十元，一杯鸡尾酒200元；一瓶在普通酒吧最多2000元的“皇家礼炮”，在这里需要5000元。

“天上人间”从业人员草莓接受新京报采访时说，她从2003年起在“天上人间”上班，不用真名自称草莓，“只坐台不出台”，每晚收入在1000元左右。上了两年班，她就花36万元在老家给父母买了一套房。至“天上人间”被查处时，赚了一大笔钱，她不愿透露具体数目，只是说“在北京买房买车不成问题”。

不过，她既没买房也没买车，而是租了一套两居室自己住，因为“不能露富”。

她还透露，每半年她就搬一次家，理由是“防止作息规律会被邻居怀疑”。坐台时，她不和任何客人或一同坐台的姐妹们照相。“万一照片流到网上，我将来怎么找老公。”她说，网上流传的“天上人间”的小姐照片，很多都是假的。

24岁“妈咪”的生财之道

“政事儿”注意到，2011年12月，“天上人间”歌舞厅营业部副总经理女子孙立霞因介绍卖淫罪，被朝阳法院一审判刑4年。

公诉机关指控，2009年11月一天凌晨，孙立霞以3000元的价格，介绍22岁的王某与北京人陈某进行卖淫嫖娼活动，从中获利1000元。2010年3月至4月间，孙立霞在担任“天上人间”歌舞厅营业部副总经理期间，以每次3000元以上的价格，多次介绍单某、钱某与多名男子进行卖淫嫖娼活动，孙立霞从中获利5500元。

孙立霞曾向警方供述，她在“天上人间”任营业部副总经理，化名孙阅庭，其职责是为客人预订包房、介绍陪侍小姐与客人喝酒、唱歌。期间，有客人让其介绍小姐做女朋友，其实是安排小姐卖淫，她便打电话约小姐，小姐们也明白“交男朋友”就是卖淫。小姐卖淫的价格一般是3000元或5000元。她们交易后，会给她800元到2500元的“介绍费”。

“政事儿”注意到，一审被判处4年徒刑时，孙立霞年仅24岁。

她曾当庭翻供，辩称并未介绍卖淫，只是介绍双方交朋友。法院认为，鉴于在案多名证人的指证，以及孙立霞在公安机关的供述，足以证明孙立霞介绍卖淫的性质。故认定孙立霞犯介绍卖淫罪。

有后台？

“政事儿”注意到，“天上人间”到底有没有“后台”和“保护伞”，这是一个至今仍常被提及的话题。

“天上人间”被查半年后，时任北京市公安局治安总队副总队长李忠义接受采访时曾表示，“天上人间”等被查的娱乐场所，还未发现有公权力参与其中。

对此，仍有一些评论人士追问，如果没有“后台”和“保护伞”，那么“天上人间”为何能在京城“屹立”十余年未倒？

“政事儿”注意到，关于“天上人间”背景的传闻很多，北京警方内部人士曾向新京报记者证实了其中两条的真实性。

其一，上世纪九十年代后期，北京某区公安分局副局长在“天上人间”消费时，因纠纷与保安发生争执。该副局长遂叫来警方防暴队，可“天上人间”竟然也迅速调来了一支极其强力的队伍，双方剑拔弩张，最终，该副局长“未获便宜”。

2005年，被称为“天上人间头牌花魁”的梁某遇凶身亡。当时参与调查的警方人士向新京报记者说，在该“花魁”住所，除查获千万之巨遗产外，还有多个外省高官电话。

那么哪些高官曾是“天上人间”的客人呢？

“政事儿”发现，国家药监局原党组成员、副局长张敬礼曾是“天上人间”的顾客。

2012年，张敬礼已因受贿罪、非法经营罪、诬告陷害罪，被判处有期徒刑17年。中纪委通报张敬礼的问题时曾指出，其“生活腐化”。

据报道，当年，国家药监局内部通报张敬礼的处理决定后，当场播放了一段视频，是张在“天上人间”被拍到的画面，内容不堪入目。