杨丽萍大理太阳宫酒店暂停营业:配合政府洱海治污

新浪娱乐讯在最新一期《鲁豫有约大咖一日行》中，杨丽萍私宅首次深度向电视媒体开放，而在此之前，月亮宫一直颇为神秘。

新浪娱乐讯 据京华时报4月10日消息，著名舞蹈艺术家杨丽萍在大理双廊的私人别院改建的酒店一直备受瞩目。4月10日，记者从酒店了解到，该酒店目前已因大理抢救洱海污染暂时停止营业。

3月31日，大理州委州政府就洱海治理召开新闻发布会，公布《大理市人民政府关于开展洱海流域水生态保护区核心区餐饮客栈服务业专项整治的通告》称，全面加强洱海保护治理，强化洱海流域水生态保护区管控。洱海流域水生态保护区核心区内，包含千里走单骑·杨丽萍艺术酒店所在的洱海东北片区双廊镇，按照“总量控制、只减不增”的原则，暂停审批餐饮、客栈等经营性场所，并对现有的餐饮、客栈服务业进行整治和规范。该措施实施以来，洱海周边多数酒店、客栈面临关停。

四川千里走单骑文化旅游公司大理分公司公告称，千里走单骑·杨丽萍艺术酒店为配合政府工作，暂停接待客人，待政府检查验收通过后将继续营业。据悉，酒店已暂定从4月10日至5月10日期间暂停营业，具体的开放时间尚无法确定。