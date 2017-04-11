鲍鲸鲸新作《闪光少女》徐璐自黑“脸方”是闪光点

徐璐领衔主演陈惊

来源：北京晨报

在《失恋33天》编剧鲍鲸鲸的新作《闪光少女》中，徐璐出演会弹扬琴的“闪光少女”陈惊，并为此苦练扬琴，获得了鲍鲸鲸的称赞。被问起对“闪光少女”特质的理解，徐璐认为就是要努力发现自己的闪光点，她还自信地表示：“别人说我脸方，我觉得这就是我的闪光点。”

鲍鲸鲸透露，《闪光少女》是一个开心的“青春故事”，有自己少女时代的影子在里面。女主角徐璐介绍说，她在片中饰演了一个扬琴专业的闪光少女陈惊，“是一个很有冲劲韧劲，有时候又有点神经的女生”。徐璐坦言，自己此前完全没有接触过扬琴，为了能完美诠释角色，每天收工之后都在休息时间练习扬琴。徐璐的努力得到了编剧鲍鲸鲸的称赞：“我自身是学习扬琴的，知道练习扬琴很不容易。徐璐用了非常短的时间便获得了非常令人惊喜的成果，能看出背后花费了多少心血。”

现场谈及对“闪光少女”的理解，徐璐表示，女主角陈惊对自己来说就是一个非常执着、勇往直前的闪光少女。徐璐认为，每个人都有闪光点，希望大家不要随波逐流，要努力发现自己身上的闪光点。她还拿自己举例：“别人说我脸方，我觉得这就是我的闪光点。”(记者杨莲洁)