张嘉译需要一部《白鹿原》压箱底 电视剧16日开播

张嘉译需要一部《白鹿原》压箱底

来源：北京晨报

在秦腔、话剧、舞剧和电影之后，作家陈忠实的代表作《白鹿原》被改编成为了电视剧版。这部由张嘉译、何冰、秦海璐等主演的电视剧将于4月16日在江苏卫视和安徽卫视同步开播。作为西安人，张嘉译对这部作品倾注了极大的情感，不仅挑大梁挑战白嘉轩，而且担任了艺术总监，台前幕后各种费心和忙活。“挣钱的机会还会有，但碰上《白鹿原》的机会不再有。陈忠实以《白鹿原》垫棺作枕，演员不也需要一部‘白鹿原’压箱底吗？”凭借着“不为挣钱为作品”的拍摄理念，《白鹿原》用质量说话，力争为观众奉献诚意作品。 “以前，人们提到张嘉译会讲到《悬崖》，我希望以后就是《白鹿原》了吧。”张嘉译说。

电视剧版全景式呈现

《白鹿原》原著小说50万字，无论被改编成何种艺术形式，都难以解决时空限制的问题。尤其是在电影版遭遇差评后，电视剧版能否真正还原原著精髓更引关注。陈忠实生前也曾对电视剧版寄予厚望，“相较于其他艺术形式，电视剧受时空限制比较小，装不下可以再续一集。”

编剧申捷在接受了剧本改编任务后，并未急于动笔。他先读了《白鹿原》相关书籍上百本，随后在塬上住了半个月，做足准备后又先后两次拜访陈忠实。当时，陈忠实跟申捷谈了书中朱先生、黑娃等人物的原型和他们的命运，又聊起他没有展开写“朱先生只身退清兵”的遗憾，为该剧的剧本创作提供了更多素材。在创作过程中，申捷完成了陈忠实先生的愿望。陈忠实曾向申捷提出，希望能在剧本上为朱先生重重写下一笔，并表示，虽然很多读者觉得朱先生是一个无所不知的玄妙人物，但电视剧中应“传神”而不“神话”，将朱先生作为一个真真实实的人去处理。除了还原小说中的朱先生，剧中白鹿两家三代人的命运纠葛都将还原。

从拍摄上来说，《白鹿原》的筹拍也可谓砥砺前行、精益求精。从2000年拿到小说改编权至2015年拍摄完成长达近16年，拍摄时间历时7个多月，足迹遍布京、沪、陕、晋、苏等地。白鹿原影视城作为该剧的重要取景地，首次“全景式”地还原了陈忠实先生这部长达50万字的经典作品。但遗憾的是，陈忠实先生2016年4月29日逝世，电视剧《白鹿原》当时尚在紧张的后期制作中，陈忠实先生未能亲见电视剧版。

演员“男耕女织”体验生活

作为陕西人，张嘉译对脚下的这片土地再熟悉不过：“其实跟导演聊的时候，我们希望这是从生活细节入手的一部剧。因为我们都太了解陕西，了解这块土地，了解整个生活，所以我们的戏可能在这些方面体现。”为了原汁原味地再现陕西关中农村生活，在正式开拍前，剧组便令所有主演提前近一个月进驻陕西农村，与村民同吃同住，切身体验农家生活。“你是农民，你就需要种地，现在的生活离那些太远了，上来拍的话感觉就会不像嘛。”导演刘进一语道出生活体验的初衷。进组之前，一众演员被“赶”到农村，一住就是20天。男演员耕田、割麦、赶马车，女演员就学纺线、擀面、切菜做饭，甚至还要为了贴近角色使劲儿地减肥和晒黑。一众演员不施粉黛，在当地村民和老师的指导下，回归到“男耕女织”的原生态生活之中，也在体验中和角色无限靠近。

演员翟天临透露：“剧组为了拍割麦戏买了1000亩地的麦田，演员拍时就把这1000亩地上的麦子割出来，然后卖了，这是真事。”演员李沁对纺线的难度记忆犹新：“纺线需要把棉花坨抽成丝，然后再捻成线，线不容易连在一起，老是断，练的时候手都起茧了。”张嘉译则表示，近一个月的体验大家收获很大，“如果演员的状态不对，就会和场景格格不入，再怎么演也演不出对的感觉来。”即便做好了准备功课，张嘉译还是用“犯怵”来形容出演白嘉轩的感受，“各种类型的角色我都敢演，但这个角色我心里是嘀咕的。”在从拍摄到后期制作的两年多时间里，张嘉译没敢看过一次成片，担心会忍不住挑自己的毛病，会自责。在张嘉译看来，“挣钱的机会还会有，但碰上《白鹿原》的机会不再有。”

北京晨报记者冯遐