诚实！张孝全半裸秀胸肌 周冬雨坦言：比我的还大

张孝全与周冬雨合作新电影，擦出不少火花

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，金马影后周冬雨年纪轻轻才25岁，演艺经历就相当辉煌，不仅得到金马奖肯定，还连续在多部电影中跟男神合作，集邮程度让许多粉丝羡慕又嫉妒。她近期与张孝全合演新电影《指甲刀人魔》，两人10日在香港参加电影首映礼，她在受访时自爆，每次看到张孝全裸上半身，都会被逗得笑不停。

张孝全在新片《指甲刀人魔》中有许多裸上身的戏码，经常有机会展示好身材。根据香港媒体报导，周冬雨10日出席新片首映礼，当看到张孝全在片中花絮裸上身时，忍不住在台上哈哈大笑，无故喷笑让人非常好奇，事后她在受访时透露，看到张孝全的胸肌比自己的胸部还大，就一直忍不住大笑，“身材太好了，他每次脱衣我都忍不住笑，令人很难专注！”

当谈及与张孝全的合作感想时，周冬雨坦言“他酷酷的，不说话，很有神秘感”。但是她也表示自己还满喜欢有神秘感的男生，也觉得对方很有趣。张孝全则认为周冬雨太活泼，“刚开始时有点不习惯她的活泼，但是后来慢慢地就适应了。”《指甲刀人魔》是一部爱情奇幻喜剧，两人在片中有许多感情对手戏。