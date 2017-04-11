张学友称绝不上《歌手》 官博回应：从未放下过你

《歌手》官博回应

网友评

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新浪娱乐讯 近日，湖南卫视《歌手》节目步入尾声，在帮唱人选公布之际，不少网友发表了自己中意的提名，其中，就包括了张学友。而日前，一段张学友早年间参加电台采访的影像资料被好事者翻出，视频里的张学友表明自己比赛已久，无心赛事，同时直言绝不会参加《歌手》节目，言论一出引发网友议论纷纷。随后，《歌手》官方微博迅速节选仓央嘉措之作点题回应：“我放下过天地，却从未放下过你。”此举一出，获网友称赞“机智公关的典范”。

随着《歌手》决赛的到来，这一季终极之战的帮唱阵容也在红红火火公布中，借此契机，不少网友提名到了“歌神”张学友。众所周知，张学友本人虽然从来没在《歌手》舞台上露过脸，但他的作品却是该节目里的常客，《秋意浓》、《慢慢》、《遥远的她》、《我真的受伤了》等翻唱，此前均被解读为节目的高调隔空告白。然而，在日前微博热转的一段视频中，张学友直称《歌手》“评委可能不是很专业，老实说那些评判都不一定知道你在干嘛”，进而补充道：“我这辈子参加的比赛太多了，现在又去比赛真的很没必要”，以此霸气暗示自己已经不需要用比赛来证明什么。

就在网友对此话题热议之时，《歌手》节目的官博低调节选了一段仓央嘉措的作品：“好多年了，你一直在我的伤口中幽居，我放下过天地，却从未放下过你”，并配上了张学友的《这么近(那么远)》。机智应对被网友大赞“公关教科书”：“厉害了我的官博，诚意、态度都摆在这里”、“有必要给小编加个鸡腿了”。同时，也有不少网友为被“怼”的评审“平反”，称：“其实能去做大众评审的观众都是热爱和尊重音乐的，不然也不会千里迢迢只为几首歌的现场”。

事实上，《歌手》官微的“神回复”早有先例。在《我是歌手》第三季时，“国民老公”王思聪就曾呛声节目编曲“浮夸”，而节目组并未直言反击，倒是顺着话头举起了“请帮老公做选择”的招牌，提出“报名”、“出道”、“冠名”、“聊聊”四个选项任君摘选，风度、风头双丰收。