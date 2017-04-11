谢娜回应“打压吴昕”：有人想分裂快乐家族

谢娜回应“打压吴昕”：有人想分裂快乐家族

新浪娱乐讯 近日，在某综艺节目中，谢娜首次回应了“打压吴昕”事件，表示自己和何老师都很生气，并称有人要分裂快乐家族！

节目中，嘉宾提问谢娜曾发微博回应和吴昕不和的传闻，谢娜解释说：“之前都是不回应的，那次是我觉得有人有组织地分裂快乐家族……假装截一些图，编故事，其实你真的要去截图，你还可以说我打压何老师，打压维嘉，打压海涛。”

早前，谢娜“打压吴昕”事件一度在网上疯传。网友爆料称，两人之间如同“宫斗剧”，私下关系紧张。另外吴昕在《快乐大本营》这么久，一直扮演着花瓶的角色，在热闹的主持群中很少有插上话的机会，主要是因为谢娜一直“打压”她。面对传言，无论是谢娜还是吴昕都发微博澄清此事是子虚乌有，但网友们面对这样的解释似乎仍有疑问。