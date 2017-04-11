《一念无明》剧本“十年一遇” 心魔“比海更深”

一念无明

NO.529 《一念无明》 72分

观影地点：百老汇影城国瑞城店

观影人数：15人

《一念无明》改编自真实的社会新闻，讲述了余文乐和曾志伟饰演的父子，由于家庭责任而互相误解和亏欠，最终相携着面对生活的动人故事。影片对现实社会和人性的深刻挖掘，得到了香港金像奖的最佳新导演奖和最佳男女配角奖、香港电影评论协会大奖等。凭借罕见的题材和真实动人的故事，《一念无明》被曾志伟夸赞是“十年一遇的好剧本”，也成功吸引了余文乐、金燕玲等影星零片酬加入。甚至有很多影迷们评论为“媲美《海边的曼彻斯特》的佳作”，“在切身共鸣和‘亲近感’上，胜过《比海更深》”。影片已于4月7日在内地公映，至截稿前，影片上映4天只有440万票房，延续了纯港片引进的不佳成绩。新京报记者专访了影片导演黄进，他也为电影中的细节做出了释疑。

剧本

所有故事都是活的

《一念无明》投资只有200万港元，花了16天拍完。说到与曾志伟的相识，黄进透露是因为自己上一部短片是亚太影展委托的计划《澳门街》，曾志伟是监制，“本身他也很喜欢我的另一个短片《Good Take》。我想每一天都会有很多人把剧本给他看，我的上一个短片给了他信心，所以当他知道我有长片的剧本时，他才会看。”

《一念无明》根据真实的社会新闻改编而成，余文乐和曾志伟两个人的角色是经过很多的访谈和资料搜集而创造的，编剧写了两年的剧本，过程中听了很多社工、康复者、医生的真实故事，所以电影里的对白和情节很多都是真的。黄进表示，“演员演出之前也看了很多资料，我们也为每个角色准备了角色简史，记录了由他出生到他长大后的教育、经历，就像曾志伟的角色是中港货柜车司机，我们也找了很多司机做访谈，了解他们在不同年代面对的情况、如何影响他们的生计、他们怎么看家庭和事业，再放进角色简史里面，这些都是他们在演出前做的准备。观众在银幕上看到的表演只是冰山一角，其实更多人物的背景和故事都在后面支持着他们的演出，所有事情都很真，很活生生的。”

选角

演员为何零片酬？

余文乐、曾志伟等人此次不仅零片酬仗义出演《一念无明》，还都在影片中奉献了教科书级别的演技。凭借和角色完全融为一体的表演，余文乐获得了本届香港金像奖的最佳男主角提名，这也是他从影以来的首个影帝奖项提名。此外，曾志伟、金燕玲、方皓玟等也都在金像奖获得提名，最终曾、金两位老戏骨获奖。

余文乐此次不收片酬来出演，黄进透露这跟自己无关，最重要的是剧本和故事让他很喜欢，他也觉得很有意思，“如果电影能为这个城市做一些改变的话，放一些我们想说的话给观众，他会觉得这是一个比钱更重要的事情。”

连此次在片中饰演余文乐母亲的金燕玲和曾志伟也很熟，她听说对方参与，也很快答应。而且在曾志伟加入后，剧组就开始想他的儿子应该是谁，导演希望年纪上要配合这个故事的，所以除了余文乐就没有更好的选择。金燕玲也对他赞不绝口，“我对他们(指余文乐和曾志伟)的评价当然很高了，尤其是余文乐，我非常开心，他有这个机会让我们可以看到他的另一面，我常常觉得演员就好像一个未经雕琢的宝石一样，碰到一个不同的角色会让他发出不一样的光芒”。

导演阐述

曾志伟

曾志伟的演出很珍贵和打动很多人的地方就是他演活了一个“弱男人”，这在华语片甚至于全世界都是很少见的。因为通常电影里的男人都是英雄，都是很能干、坚定不移的，这都是社会给男性的期望，但其实生活中每个男性都有软弱的时候，面对着社会的性别角色定型带来的压力，很多男性都累积了很多委屈，或隐藏了软弱、举棋不定的一面。志伟的演出就是帮各位男士说出了他们的心声，他承认了他的软弱和不知所措。

余文乐

余文乐的演出是另一种风格，他用了很多自己的经历和情绪去演，所以他也说过这次的演出令他很消耗、很伤身。我也觉得很少有故事能够让大家看到这个版本、这个状态的余文乐，不是我发明或是调教出来，因为这都是他的一部分。这次他为了这个作品，肯让大家看到自己很没安全感、很弱、很敏感的这一面，绝对是不容易的。他必须对自己很诚实，也很相信这个团队和故事才肯这样做，对此我是很感激的。

片名

无明就是看不到的事情，一念就是一个念头，可是一念生万念，一个念头后还会有下一个，一个念头看不清楚，可能我们一直走下去方向都是错的。戏里面也是差不多的意思，在我们相处的时候，有一些最重要的事情没有看到，就会互相伤害，可是本来我们是相爱的。

初衷

我们拍这个片子，是想通过电影把我们生活当中没有发现，没有看清楚的东西，再给观众看清楚，可能我们也会学到很多的东西。另外就是情绪病的人物，其实和我们很像的，很值得我们思考，如果用一部电影来带观众感受这些，会比我们看新闻更有冲击力，那是我希望做到的。

拍摄困境

最困难的是我们没有资金，也没有时间，我们只有200万港元，很多的选择和处理要思考很久，做很多决定。这个电影很多处理也比较简单，简单不是不好的意思，是我们(需要)把一些重要的东西想清楚之后再去落实。所以，《一念无明》和别的电影相比，会比较不一样一些，我们拍的时候没用特别的手法，我喜欢观众有更多的空间去想。

母亲是否他杀？

不是大家看不明白，我希望让观众想一想，其实阿乐自己也不知道是哪个版本，是一个意外，还是他真的想杀了母亲，这样对他来说比较好。这正是这个角色很戏剧性的部分，不同的观众看到会有不同的想法，我觉得这个是留白，是电影比较有意思的部分。

开放式结局

可能电影没有一个明确的结局，但是结局在我们自己的身上。电影中父子生活的环境是我们大家造成的，他们的结局如何是在于我们如何跟别人相处。

遗憾

一定有一些遗憾，如果有更多的资源，我希望我可以给演员更多的空间去演出、让工作人员去发挥。

下一部

下一部戏是拍类型片，不同类型的片子会接触到不同类型的观众，会让我们想要告诉大家的信息走得更远。(口述：黄进)

采写/新京报记者安莹