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邓超《奔跑吧》发布会被曝“耳背” 实藏暖心真相

2017-04-11 16:55 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　邓超

　　新浪娱乐讯 4月10日，浙江卫视《奔跑吧》第五季在延安举行发布会，邓超身着黑色铆钉皮衣帅气亮相，作为队长他也因地制宜用“吹唢呐”的方式号召兄弟集结，并临时组成“秧歌队”载歌载舞地出场。“超队长”新一季归来不改幽默本色，本想爆料兄弟却反遭围攻，被嫌弃“耳背”，节目总导演也称“邓超这一季彻底放开了，有时候我都觉得他疯了”。

　　《奔跑吧》第五季将于4月14日本周五正式上线，临近开播邓超也颇有感触地说道：“跑男录了三年，很多人都会问我们‘在一起会不会腻？节目会不会没有新意了？’恰恰相反，我们每个人都像是回家一样，每个人都是家人，跟幕后的团队越干越好，而且刚刚录制的几期有时候已经笑到无法录制下去了，在新的一季我坚信会送出更多的欢乐给大家。”

　　“毒舌”邓超上线被曝“耳背”实藏暖心真相

　　发布会一开始，队长邓超带领着兄弟团先来了一番互动，默契十足的他们爆起料来几乎不考虑任何尺度，幕后趣事也是随手拈来，时常在微博上调侃队员的邓超显然不会放过这次现场“互怼”的机会，在听到王祖蓝新一季期待是“我要赢”后，立马就反问现场观众“大家觉得可能吗”，引发齐声“倒戈”，率先掀热现场气氛。跑男新成员迪丽热巴随后跳着《南泥湾》的民族舞出场，却被邓超一眼识破：“小迪这个舞蹈的精髓是只有一个动作重复，跟音乐快慢都没有关系”，还爆料其最大的缺点是“体重超重”。王祖蓝点评陈赫染了头发后跟鹿晗很像，邓超立马“怀疑”道“是陈赫给你钱让你这么说的吧”。对于认识多年的李晨，邓超也毫不留情直接补刀称其新季期待是“想长眉毛”。

　　一系列毒舌辣评后，队员们也不甘示弱纷纷“围攻”，贡献了邓超新季新笑点“耳背梗”，称其每次都要听好几遍游戏规则，有时候还反复询问，仿佛“耳背”。对此，迪丽热巴也说出了背后的“真谛”，原来邓超这样做其实帮助其他成员以及嘉宾们更好的了解游戏，呈现最好的状态，身为队长的他用自己的方式照顾着每一个人的心情。

　　邓超新一季录制“彻底放开”现场回忆幕后艰辛称“拼了”

　　发布会上，在跑男团还未出场前，《奔跑吧》导演先就新一季的看点进行了一番解说，并称“邓超这一季彻底放开了，有时候我都觉得他疯了”，虽然节目还未开播，但发布会的两个游戏环节透露了不少苗头。首先进行的是“欢乐传送带”，邓超也在现场回忆了在节目中录制同款游戏的幕后艰辛之处“当时大家都有一点点高原反应，加上旋转，玩游戏的时候很窘迫，但却很开心，都像是拼了一样”，游戏宣布开始大家仍然留有“阴影”，身为队长邓超也自告奋勇“打头阵”，却不料旋转完就摔倒在轨道上，在缠着纽带行动不力的情况下仍然迅速起身继续，有了“摔倒的经验”，在之后其他队员交接时，邓超不时照顾其他队员以防摔倒，在挑战成功后，更机智提出“加料”，赢得了数量翻倍的公益能量包。

　　第二个游戏环节需要跑男队员和现场观众合作完成，邓超独辟蹊径现场选择了一个小学生来作为合作伙伴，台上互动时为了照顾小伙伴的身高邓超全程“礼貌腿”平等身高进行对话，游戏环节结束两人温暖拥抱，邓超也道出这个选择的背后原因“每次看到孩子们和邻居，甚至是不认识的小伙伴们去撕名牌一起玩，我就觉得他们活力四射。”

　　据悉，《奔跑吧》新季将于4月14日本周五黄金档正式登陆浙江卫视。

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[责任编辑： 孙阳丹]

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