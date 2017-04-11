《歌手》本周决赛 吴建豪助阵萧敬腾岳云鹏帮唱李健

萧敬腾

深圳晚报讯(记者马君桐)湖南卫视《歌手》本周六晚22：00即将迎来决赛，而帮唱嘉宾阵容是观众最关心的，这甚至决定了谁有机会登上歌王宝座。相声演员岳云鹏将给李健帮唱，“健岳组合”一时引起网友热议，不少人直呼“这是去说相声还是唱《五环》呀？”而原本就是组团而来的狮子合唱团竟然放出徐佳莹、吴建豪“双杀”，那么究竟是随前者安静唱歌，还是与后者上演全舞行呢？尚雯婕则将帮助迪玛希，两人一同飙高音。

小岳岳担心拖后腿

9日中午，岳云鹏发微博确认会在《歌手》决赛之夜为李健帮唱。微博中，岳云鹏还原了李健打电话邀约他帮唱的细节：“喂，小岳岳吗？我是唱歌的李健，我想请你帮我个忙，15号晚上歌手直播总决赛，有一个帮唱的环节，我想请你跟我一起唱。各位亲爱的朋友们，这几句话信息量太大了，这是我喜欢的歌手，喜欢的歌手请我上《歌手》，又是直播，又是总决赛，当时都快崩溃了。”

文中岳云鹏难掩对李健的喜爱，直呼这次被偶像“翻牌”来帮唱忐忑多过兴奋，还表示怕拖他后腿：“真想拒绝李老师，我是业余的，万一演砸了咋办？万一跑调了咋办？穿什么衣服？大褂还是短裤？我一上台观众笑了咋办？李老师笑了咋办？总决赛拖后腿咋办？健哥说，你就踏踏实实的吧，留给观众好作品比奖杯重要多了。好的，朋友们，确定了，我要上《歌手》了。”

吴建豪自曝已备超猛惊喜

曾属亚洲偶像团体开山鼻祖F4的吴建豪，也确认加盟《歌手》帮唱阵容。他笑称之前和萧敬腾一起打球，见识到了对方在球场上的猛，这次也终于可以和好朋友同台演出，并神秘透露：“我们准备了一份‘超猛’的惊喜送给大家，请期待！”

众所周知，吴建豪的舞蹈功力一直为人称道，此次狮子合唱团邀请他来《歌手》帮唱，有很大的可能性是已经锁定了舞曲风格。再结合此前狮子合唱团一直在尝试不同的曲风，而舞曲正是尚未触发的领域之一，或者网友这一推测并非空穴来风。然而，狮子合唱团的粉丝们也为此彻底沸腾起来：“没有吉他打扰的小强就是舞王！”“QQ有些害羞并做出了十套表情包”“阿矩挥着鼓棒跳舞画面不能更美”“有话好商量，萧敬腾千万别跳舞”。

迪玛希尚雯婕不会喊破棚顶么

早在《歌手》刚公布首发歌手名单之时，初到中国的迪玛希就与尚雯婕多次在微博互动，甚至称其为“Boss”，尚雯婕更是不吝夸奖多次称赞迪玛希。而洪涛导演也曾在微博上，对于迪玛希加盟《歌手》隔空感谢尚雯婕。两人除了工作上是“上下级”，私下里也是无话不谈的好友，迪玛希每次在《歌手》的演出，尚雯婕都会声援力挺。

众所周知，尚雯婕曾参与《我是歌手》第一季，由她演绎的“尚式风格”曲目，其穿透力极强的歌声获得无数音乐同行的认可。尚雯婕与迪玛希，两人此次牵手演绎想必会特别震撼。