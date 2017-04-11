壕！霉霉租的房价值上亿 装修奢华还有画廊

霉霉纽约临时住所售价2450万美元，内部面积大约500平米，外部大约150平米，包含五间卧室，其中两个主人套房有私人露台，室内还有展示艺术品的画廊，游泳池和健身室以及休息室等，餐厅用的是巴黎古董砖以及高档吊灯。

新浪娱乐讯 据外媒报道，纽约康奈尔街23号住宅是人气歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)在2016年租住的临时住所，这位格莱美奖得主不仅每月支付高额租金，还曾花费不少进行了装修，目前这栋居所售价2450万美元(折合人民币约1亿6911万元)。

据悉，这栋公寓建于1912年，原本是一处车库，从2009年开始不断进行改造，内部面积大约500平米，外部大约150平米，包含五间卧室，其中两个主人套房有私人露台，这栋住宅还有三个原始壁炉，展示艺术品的画廊，游泳池和健身室以及休息室等，餐厅用的是巴黎古董砖以及高档吊灯。在拥挤的纽约，这绝对是一处令人向往的住所。

据悉，去年霉霉租住这里时，正好与抖森(汤姆·希德勒斯顿)传出恋情，这栋建筑当时也是备受关注，粉丝们很好奇霉霉是否带抖森回去约会。(布布)