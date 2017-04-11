《速度与激情8》曝邪恶反派特辑 塞隆动摇剧情根基

《速度与激情8》定档海报

搜狐娱乐讯 备受全球瞩目的好莱坞大片《速度与激情8》将于4月14日在中国北美同步上映，届时，“速激”系列将迎来史上首位女性反派角色——由查理兹-塞隆饰演的高科技犯罪天才塞弗。今日，片方曝出一支“邪恶反派”特辑，全面展示了塞弗的恣意妄为，塞隆谈及角色，表示这个“女魔头”绝对动摇了“速激“系列电影的根基。

特辑中，塞弗运用各种“黑科技”与飞车家族展开较量，“速激”式的街头追击、正邪对抗全面升级。身处装满最新型号的枪支弹药的房间里，塞弗依然能气定神闲地聊天；只需一句“僵尸时间到”，“汽车雨”便能从天而降，哪怕远程操控，仍旧破坏力翻倍；而躲在暗处轻轻动一下手指，海下的潜艇鱼雷也能为她所用，武器规模与杀伤力之大对“速激”系列而言前所未有，反派人物塞弗的邪恶与酷炫程度可见一斑，甚至让塞隆都禁不住感叹“能见证一个角色恣意妄为的予取予求是非常酷的。”

FF8新反派Cipher由查理兹-塞隆饰演

除此之外，《速度与激情8》的另一大看点当属老大多米尼克的背叛。“速激”系列一向强调“家族”理念，但是在这部电影中，以往最看重家人的多米尼克却直接与反派塞弗结盟。塞弗对多米尼克意味深长的一句“你的团队就要对抗他们唯一无法掌控的人了——你”已经让人紧张又期待，而之后，两人不仅一起偷袭飞车家族，甚至在莱蒂眼皮底下亲密接吻，塞弗对多米尼克暧昧的话语和动作，让两人关系成为《速度与激情8》最大的谜题。谈及于此，塞隆在特辑中表示，大反派塞弗的一系列举动“绝对动摇并摧毁了这个系列电影的根基”。

查理兹-塞隆与范-迪塞尔的暗藏玄机

《速度与激情8》将会开启“速激”系列新篇章，与接下来的9、10两部电影组成新的三部曲。影片由曾执导过《冲出康普顿》的F-加里-格雷担任导演，汇集了范-迪塞尔、杰森-斯坦森、道恩-强森、米歇尔-罗德里格兹、查理兹-塞隆、海伦-米伦、斯科特-伊斯特伍德等超强主演阵容。

《速度与激情8》将于2017年4月14日，以2D、3D、IMAX 3D、中国巨幕制式在全国上映。