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郭晶晶被曝二胎怀女儿 本月将在香港生宝宝

2017-04-12 11:02 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　郭晶晶和霍启刚约会被拍

　　搜狐娱乐讯 据香港媒体《东方日报》报道，现年35岁的跳水皇后郭晶晶又有喜，现怀有女儿，凑成一个好字，据知并会于本月内在香港生宝宝！退出体坛后郭晶晶于2012年嫁给霍启刚，第二年即生下儿子霍中曦。

　　据爆料，去年跟丈夫霍启刚参与内地真人秀的郭晶晶，向来非常注重身体调理，据知为避免做高龄产妇，她一直希望在四十岁前继续生宝宝，为霍家开枝散叶。加上儿子已将近四岁，认为是时候可为他添弟妹，想不到去年一击即中，成功造人。最令他们最惊喜的，是想不到今胎是女儿，促成一个好字。据知，郭晶晶会如上一胎般决定于养和医院顺产生女。

　　香港媒体于去年十一月拍到霍启刚和郭晶晶在跑马地约会，已经发现郭晶晶当时身穿松身衫及脚踏平底鞋，孕味甚浓。当时见记者拍照，郭晶晶更下意识牵着霍启刚的手臂以遮肚。之后出席活动时被问到是否有喜，郭晶晶没有一口否认，只说有喜传闻常有，而霍启刚被问到有否计划追多个宝宝时，他说要顺其自然，不过当时郭晶晶即抢答：“其实有计划，小朋友年纪差不多。(会不会追生？)也可以，最重要身体健康。”之后香港媒体拍到一家三口到超市扫货，霍启刚全程表现体贴的照顾太太，五大袋战利品都是自己一个人拿着，不用太太动手。

[责任编辑： 孙阳丹]

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