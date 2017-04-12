《流星花园》时隔16年重拍！网友热议F4人选

旧版《流星花园》F4

柴智屏微博截图

搜狐娱乐讯 4月11日晚，大S晒出与柴智屏的合影并感慨自己曾在《流星花园》中饰演女主角杉菜已经16年，如今已是2个孩子的妈了，接着又丢了一个包袱让柴智屏来爆料。随后，柴智屏转发大S微博称：“2001年4月12日，16年前《流星花园》开播，是一个美丽梦想的开始，亲爱的熙媛@大S谢谢你一如16年前陪伴著我，并送上美好祝福！是！《流星花园》要重拍了！全新属于你们青春的《流星花园》。”

网友在怀念旧版《流星花园》的同时，也引发新版F4人选的热议，原班人马(言承旭、朱孝天、周渝民和吴建豪等人)再演学生太“违和”，而重组新的F4让网友纷纷站队吴亦凡、东北F4(小沈阳、宋小宝、刘能、刘小光)等男艺人。