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黄子韬新曲《Promise》将上线 预告海报曝光(图)

2017-04-12 11:01 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　黄子韬《Promise》预告海报

　　新浪娱乐讯 黄子韬宣布将在4月30日北京站、5月6日南京站、5月20日台湾站以及5月27日澳门站开启他2017年PROMISE巡回演唱会，由他再度包揽词曲创作且是同名巡演主题的新曲《Promise》也将于4月21日首发。4月11日曝光预告海报，黄子韬一改往日的邪魅狂拽变身清新中略微带着腼腆羞涩的小男生。

　　《Promise》从歌名上看虽然只是一个简单的单词，但却是情侣间、朋友间、家人间等等最珍贵的礼物“承诺”。与他此前多数表达内心想法、记录经历的歌曲有所不同的是，这次黄子韬讲了一个爱情故事，一个增添了些许“魔法”的童话爱情故事。黄子韬的暖心声线加上深陷爱情中情绪抑扬的变化，让这首听似简单的情歌被营造成梦幻的世界。

　　除此之外，《Promise》还是一首他送给粉丝的情歌。黄子韬对爱他、支持他的每一个粉丝许下了承诺，除了未来会继续创作更多好听的音乐作品外，他还告诉他们无论未来经历什么，阻碍也好，荣誉也罢，他会一直保护好爱他的“海浪”，不会让他们受到伤害。

[责任编辑： 孙阳丹]

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