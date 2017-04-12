洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

薛之谦为选手提供“通关秘籍”：赚够钱再想出道

2017-04-12 11:01 [来源： 中国新闻网 ]

分享到：

　　兄弟合影

　　中新网北京4月10日电(记者张曦)10日，音乐偶像养成节目《明日之子》在北京召开发布会，两位星推官薛之谦和华晨宇闪亮登场。

　　发布会现场，问到如果对方来各自的赛道将会出什么考题，薛之谦笑说：“小伙子长得不错哦，唱歌又这么好听，那就来一段舞蹈吧！”引发全场爆笑，华晨宇也打趣回应：“舞蹈有难度，我只会打太极！”随后，他在薛之谦的B-box伴奏下，秀了一把太极拳功夫。

　　由于《明日之子》星推官共有杨幂、薛之谦、华晨宇三人，谈及遇到分歧怎么办时，薛之谦说好办，“打一架就好”，华晨宇补充称：“不过我们不打女生。”薛之谦继续恶搞：“对！我们扯头发！”

　　此外，薛之谦在现场依然不改幽默本性，在向《明日之子》的选手提供“通关秘籍”时，他耿直地打趣道：“一定要赚够钱再出道！”随后又补充，“不忘初心，签对经纪公司就好，不能只签不培养你，《明日之子》肯定不是这样！

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛阳市荣获先进省辖市称号
  • 朝鲜空姐着新版制服亮相 佩戴金日...
  • 达康书记惊呆了！洛阳花式点钞达...
  • 神舟十一号航天员陈冬回到家乡 与...
  • 洛阳市老城区20个项目集中签约
  • 白狐闯入一高中被赶跑 专家：血统...
  • 洛阳市郊各牡丹观赏园早开品种牡...
  • 河南多地纪委通报一批违纪官员 看...
  • 满脸是血：华人乘客在美国被暴力...
  • 百名摄影家聚焦洛阳 赏花游客纷纷...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605