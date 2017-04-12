薛之谦为选手提供“通关秘籍”：赚够钱再想出道

兄弟合影

中新网北京4月10日电(记者张曦)10日，音乐偶像养成节目《明日之子》在北京召开发布会，两位星推官薛之谦和华晨宇闪亮登场。

发布会现场，问到如果对方来各自的赛道将会出什么考题，薛之谦笑说：“小伙子长得不错哦，唱歌又这么好听，那就来一段舞蹈吧！”引发全场爆笑，华晨宇也打趣回应：“舞蹈有难度，我只会打太极！”随后，他在薛之谦的B-box伴奏下，秀了一把太极拳功夫。

由于《明日之子》星推官共有杨幂、薛之谦、华晨宇三人，谈及遇到分歧怎么办时，薛之谦说好办，“打一架就好”，华晨宇补充称：“不过我们不打女生。”薛之谦继续恶搞：“对！我们扯头发！”

此外，薛之谦在现场依然不改幽默本性，在向《明日之子》的选手提供“通关秘籍”时，他耿直地打趣道：“一定要赚够钱再出道！”随后又补充，“不忘初心，签对经纪公司就好，不能只签不培养你，《明日之子》肯定不是这样！