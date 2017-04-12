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安以轩开宝马超跑运货 6月当新娘或“双喜临门”

2017-04-12 11:00 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　安以轩将东西搬进跑车

　　东西太多，安以轩让人帮拿

　　据台湾媒体报道，36岁的安以轩和澳门百亿身家CEO陈荣炼3月登记结婚，甜蜜自认“被收服”，正式当了人妻。10日晚间，将在6月办婚礼的她现身东区茶街自家地盘，和亲友讨论婚礼细节，昨经纪人表示，当天是和家人提到表妹12日文定一事，笑说“家里现在双喜临门”，热闹极了。

　　前天晚间，有媒体直击安以轩的全台限量、近千万元的BMWi8跑车停在东区茶街，吸引民众驻足、拍照，不久后另一辆车停下，许多长辈下车走进安以轩住处，随后安以轩以素雅打扮现身，跟着亲友们把东西搬进跑车里，边走边讨论婚礼细节。搬完东西后，又跟男性家人走到警卫室交代事情，接着返回住处。

　　人妻台澳两边飞

　　即将在6月举办海外婚礼的她，即便老公不在身边，处理婚礼琐事似乎也能独当一面。她出身东区大地主家族，含金汤匙出身，私下却十分低调，居家服、随意扎个头发便能上街，不过墨镜加口罩，还是让人忍不住多看两眼。

　　安以轩新婚将届满月，她为婚礼仍澳门、台湾两边当空中飞人，今又要出发到北京出席新戏《御姐归来》发布会。据悉她那被昵称“小叮当”的老公宠妻无极限，除了婚礼、婚纱都以她理想中的方式进行，之前他曾特地挑2929车牌送安以轩，谐音“爱929(安的生日)”，也曾在安以轩农历生日时，意外现身剧组送上限量手表让她惊喜万分。

　　而身为家族长孙女的安以轩一向照顾身边亲友，老公也爱屋及乌，就连出国旅行也会包下旅费，让大家开心又感动，种种贴心小动作也让安以轩愿意托付终身。

　　透露表妹订婚

　　昨安以轩经纪人陈玉立表示，当天和家人是讨论表妹向以丞12日订婚的事，被问到婚礼筹备进度，表示：“这趟回来有处理一点婚礼的事。”但对细节则不愿多谈。

[责任编辑： 孙阳丹]

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