汪明荃罗家英日本京都赏樱秀恩爱 景美人也很可爱

罗家英与汪明荃在金阁寺外恩爱合照

汪明荃跟罗家英哥在樱花树下拍照，她还赞樱花太漂亮了

新浪娱乐讯 北京时间4月12日消息，据香港媒体报导，昨天(4月11日)汪明荃(阿姐)与罗家英加入樱花照片“洗版”的行列，两人在美景下晒恩爱特意放闪。她之前忙于演唱会宣传，昨天(4月11日)她在微博上载跟罗家英日本旅游的照片，此行跟干女儿沛妍和其父母一起前往京都赏樱花。汪明荃在微博上载照片，写道：“今年年头答应了家英哥(罗家英)去京都看樱花，这次同行还有干女儿沛妍与她的爸妈(奇哥、芬姐)，一行五人。家英哥还特意租了车自驾，十分过瘾，京都我去过很多次了，但要算这次看的庙宇最多。”汪明荃在雨中赏樱无损心情，说樱花太漂亮了，他们又去了祗园、金阁寺、岚山等参观。(颖颖)