《神雕侠侣》被拍成电视剧9次成金庸剧剧王

盘点金庸小说翻拍的电视剧主角

新京报讯 现在流行拍IP电视剧，而金庸的武侠小说才称得上是真正的大IP。只要有拍摄的消息就会引起“娱乐江湖”震荡。日前，新京报记者证实，张纪中继翻拍《射雕英雄传》、《笑傲江湖》、《天龙八部》等多部金庸名剧后，正在筹备《飞狐外传》。闻听此信，网友们开始操心谁演“程灵素”之类的问题。此前，于正也被传出要翻拍《倚天屠龙记》的消息，尽管于正3月底发微博否认，称自己与该剧毫无关系。但此事激起的波澜却足以说明金庸武侠剧在观众心中的分量。

而刚刚播完的由蒋家骏执导、杨旭文、李一桐主演的新版《射雕英雄传》收视口碑皆不错，让不少原著迷倍感安慰。那么，金庸小说拍电视剧的情况究竟怎么样？新京报统计了金庸6部最热门小说的电视剧拍摄条目(故《书剑恩仇录》虽拍摄7部电视剧，但未包括其中)，看看它们究竟被拍了多少次？哪一部被拍的较多？谁又最爱拍金庸作品？

神雕侠侣9部

1960-1961年香港粤语长片(共4集)谢贤、南红主演

1976年香港佳视电视剧罗乐林、李通明主演

1983年香港TVB电视剧刘德华、陈玉莲主演

1984年台湾中视电视剧孟飞、潘迎紫主演

1995年香港TVB电视剧古天乐、李若彤主演

1998年台湾台视电视剧任贤齐、吴倩莲主演

1998年新加坡电视剧李铭顺、范文芳主演

2006年内地电视剧黄晓明、刘亦菲主演

2014年内地电视剧陈晓、陈妍希主演

射雕英雄传8部

1976年香港佳视电视剧白彪、米雪主演

1983年香港TVB电视剧黄日华、翁美玲主演

1988年台湾中视电视剧黄文豪、陈玉莲主演

1993年香港电视剧《九阴真经》姜大卫、张智霖主演

1994年香港TVB电视剧张智霖、朱茵主演

2003年内地电视剧李亚鹏、周迅主演

2008年内地电视剧胡歌、林依晨主演

2017年内地电视剧主演杨旭文、李一桐

笑傲江湖7部

1984年香港TVB电视剧周润发、陈秀珠主演

1985年台湾台视电视剧梁家仁、刘雪华主演

1996年香港TVB电视剧吕颂贤、梁艺龄主演

2000年台湾中视电视剧任贤齐、袁咏仪主演

2000年新加坡电视剧马景涛、范文芳主演

2001年内地电视剧李亚鹏、许晴主演

2013年内地电视剧霍建华、陈乔恩主演

倚天屠龙记7部

1978年香港TVB电视剧郑少秋、赵雅芝、汪明荃主演

1984年台湾台视电视剧刘德凯、刘玉璞、喻可欣主演

1986年香港TVB电视剧梁朝伟、黎美娴、邓萃雯主演

1994年台湾台视电视剧马景涛、叶童、周海媚主演

2001年香港TVB电视剧吴启华、黎姿、佘诗曼主演

2003年大陆、台湾合拍电视剧苏有朋、贾静雯、高圆圆主演

2009年内地电视剧邓超、安以轩、刘竞主演

鹿鼎记7部

1977年香港佳视电视剧文雪儿、程思俊主演

1984年香港TVB电视剧梁朝伟、刘德华主演

1984年台湾中视电视剧李小飞、周绍栋主演

1998年香港TVB电视剧陈小春、马浚伟主演

2000年台湾华视电视剧《小宝与康熙》张卫健、谭耀文主演

2008年内地电视剧黄晓明、钟汉良主演

2014年内地电视剧韩栋、张檬主演

天龙八部5部

1982年香港TVB电视剧汤镇业、黄日华、陈玉莲主演

1990年台湾中视电视剧惠天赐、关礼杰、宋冈陵主演

1997年香港TVB电视剧黄日华、陈浩民、樊少皇、李若彤主演

2003年内地电视剧胡军、林志颖、高虎、刘亦菲主演

2013年内地电视剧钟汉良、金起范、韩栋主演

撰文/新京报实习生李娜