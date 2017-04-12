曝白百何婚内出轨小鲜肉 情变传闻似早有端倪

4月12日，据全明星探直播，曝料白百何婚内出轨，两人蜜游泰国，甜蜜戏水，男方还有了生理反应。

新浪娱乐讯 这一次，卓伟没有让期盼着“周三见”的网友们失望，他此前所预告的“12年大料”谜底揭晓：白百何婚内出轨小鲜肉！据全明星探爆料，已经与歌手陈羽凡育有一子的白百何被拍到与小鲜肉甜蜜游泰国。视频中，俩人在游泳池边嬉戏，举止十分亲密。回头看，实际上这段婚烟早就传闻不断纷纷扰扰，而网友们也感叹：出轨队再添一员女将。

惊曝白百何与小鲜肉蜜游泰国刚甜称老公“艺术家”

近日，“中国第一狗仔”卓伟在微博神秘兮兮地对本周的“周三见”进行了预告，“弹指光阴十二载，如烟往事付东流”，引起网友兴奋关注。随后，他又称“4.12之后，希望他们还是相亲相爱的一家人”，并通过漫画形式给出线索：这次要爆的料是一位有家庭有孩子的女明星出轨了。再联系到他之前提到的“十二载”，不禁令网友们虎躯一震，纷纷变身福尔摩斯，猜测这位女主人公是谁？

12日中午，卖足了关子的卓伟终于给出了答案：出轨的是演员白百何。她被拍到与一小鲜肉同游泰国，水池边嬉戏很是亲密，从图片看男方似乎还有了生理反应。

恰在前一天的《外科风云》发布会上，小浪刚好见到了扮演女主角陆晨曦的白百何。当天白百何与老干部靳东互开玩笑、互怼不断，看起来心情很不错，并无异样。白百何还被问及是否有意让九岁的儿子元宝上真人秀。她回应“可能不会”，“因为我们家陈老师是个艺术家，比较安静，喜欢窝在工作室里。”提起老公陈羽凡，白百何语气十分亲昵。她还透露，自己在家带孩子比“陈老师”多一点，“他也带孩子，就元宝会在他的工作室里跟他玩音乐。”不料，只隔了一天，白百何婚内出轨传闻便狂卷而来，实在是戏剧性十足。

婚前小三上位？婚后情变传闻？这段婚姻早就纷纷扰扰

要说演员白百何和歌手陈羽凡这对儿夫妻的感情史，也曾是不少八卦er的谈资。如今白百何出轨传闻一出，再回头看更是令人唏嘘。

2004年仍中央戏剧学院表演系就读的白百何参演了个人的处女作《与青春有关的日子》并在剧组中遇到了自己的丈夫陈羽凡。白百何在该部电视剧中饰演角色“乔乔”，这是白百何出道后的第一部电视剧，也成就了她的婚姻。2006冬，白百何与陈羽凡步入婚姻殿堂，当时她年仅22岁，这在娱乐圈明星中实属少见。婚后不久，他们有了儿子“元宝”。

然而除了夫妻俩向大众所表现出来的和和美美，这段婚姻还有不少“杂音”。

有网络传闻称，陈羽凡与白百何相识时(当时她名叫白雪)，有一个相恋近6年的女友，白百何被疑“小三上位”。在白百何怀孕期间，夫妻俩还曾一同上过《超级访问》，述说恋爱经过。节目里白百何透露，他们因拍电视剧认识，后来自己非常主动地喜欢羽凡，然后走到一起。然后主持人问：“那之后你们就在一起了？”陈羽凡就突然说：“没有，因为那个时候我要选择”，白百何旁边就马上接话说：“对他要选择。”这一段儿也成为不少网友口中“白百何小三上位”的“证据”。

除了婚前纠纷，婚后也有疑云。2014年3月份，已育有一子的陈羽凡与白百何再被传离婚，一张名为“离婚协议书”的照片在朋友圈传播，网友根据文中提到的“雪儿”猜测主角是白百何。31日6点，陈羽凡发布声明，斥离婚传言。陈羽凡声明称：“近日有关百何情变欲离婚的话题的转发和评论日益升级，已经由娱乐消遣升级至人身攻击，甚至有为私利故意陷害设计之嫌。”并晒出网上流传的离婚声明，直指“此事很是蹊跷，造谣诬陷者如此不管不顾，毫无人性尊重可言，如此这般赤裸裸的挑衅我不可再沉默。”

不过，这并没有挡住群众们的疑惑。近几年，白百何与陈羽凡时不时有婚变传闻传出，其中就包括“白百何出轨致情变”。不过，俩人也经常会恩爱合体出现在公共场合，似乎为情变传闻辟谣。

如今白百何被卓伟爆料出轨，也引得网友们感叹：坐拥文章、白百何、姚笛、马伊琍、陈羽凡、张子萱的《失恋33天》剧组全军覆没。(叶子)