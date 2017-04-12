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日人气歌姬勾搭已婚型男主厨两年 被发现后秒分手

2017-04-12 17:02 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　加藤Miliyah惊爆搭上有妇之夫

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，28岁日本人气歌姬加藤Miliyah，现被杂志爆料，搭上有妇之夫，两人秘密交往2年，月初被拍到约会照，不伦恋才曝光，她也立刻发声明认错，表示已经分手，希望能挽救歌唱事业。

　　据《FLASH》杂志报导，加藤Miliyah和一名30多岁的型男主厨交往2年，对方已有妻儿，两人常借旅行偷情，月初她们到伊豆修善寺旅行，被拍个正着，不伦恋曝光，她也赶紧发声明认错道歉，表示已经分手，似乎想挽救破坏别人家庭形象。

　　加藤Miliyah以浑厚的唱腔、时尚穿着打扮，引起不少话题，她和清水翔太的合作曲《Love Forever》还有抒情歌《Aitai》广为人知，和中岛美加并列日本两大歌姬。

[责任编辑： 孙阳丹]

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