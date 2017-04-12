日人气歌姬勾搭已婚型男主厨两年 被发现后秒分手

加藤Miliyah惊爆搭上有妇之夫

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，28岁日本人气歌姬加藤Miliyah，现被杂志爆料，搭上有妇之夫，两人秘密交往2年，月初被拍到约会照，不伦恋才曝光，她也立刻发声明认错，表示已经分手，希望能挽救歌唱事业。

据《FLASH》杂志报导，加藤Miliyah和一名30多岁的型男主厨交往2年，对方已有妻儿，两人常借旅行偷情，月初她们到伊豆修善寺旅行，被拍个正着，不伦恋曝光，她也赶紧发声明认错道歉，表示已经分手，似乎想挽救破坏别人家庭形象。

加藤Miliyah以浑厚的唱腔、时尚穿着打扮，引起不少话题，她和清水翔太的合作曲《Love Forever》还有抒情歌《Aitai》广为人知，和中岛美加并列日本两大歌姬。