日人气歌姬勾搭已婚型男主厨两年 被发现后秒分手

加藤Miliyah惊爆搭上有妇之夫
新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，28岁日本人气歌姬加藤Miliyah，现被杂志爆料，搭上有妇之夫，两人秘密交往2年，月初被拍到约会照，不伦恋才曝光，她也立刻发声明认错，表示已经分手，希望能挽救歌唱事业。
据《FLASH》杂志报导，加藤Miliyah和一名30多岁的型男主厨交往2年，对方已有妻儿，两人常借旅行偷情，月初她们到伊豆修善寺旅行，被拍个正着，不伦恋曝光，她也赶紧发声明认错道歉，表示已经分手，似乎想挽救破坏别人家庭形象。
加藤Miliyah以浑厚的唱腔、时尚穿着打扮，引起不少话题，她和清水翔太的合作曲《Love Forever》还有抒情歌《Aitai》广为人知，和中岛美加并列日本两大歌姬。
[责任编辑： 孙阳丹]
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064