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很尴尬！德雷克与蕾哈娜派对偶遇刻意回避

2017-04-12 16:59 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　德雷克蕾哈娜

　　新浪娱乐讯 据外媒报道，歌手德雷克(Drake)与流行天后蕾哈娜(Rihanna)经历了多少次分分合合，这次已经分手六个月了，上周末两人在一个派对立偶遇，双方刻意回避，场面尴尬。

　　在2016年的MTV音乐录影带大奖上，德雷克领奖现场告白，称22岁就爱上了蕾哈娜，并宣布两人已经在一起，当时蕾哈娜不知是喜悦还是尴尬。其实2009年蕾哈娜遭遇前男友家暴分手后曾与德雷克有过短暂交往，之后两个人因劈腿等问题多次分分合合。

　　当地时间上周日4月9日，在分手六个月之后，德雷克与蕾哈娜在洛杉矶参加一个生日派对，发现双方竟共处一室。据悉，当时这对前恋人刻意躲避对方，保持距离，蕾哈娜在楼下与孩子们玩，德雷克在楼梯上喝酒，当时气氛非常尴尬。虽然不清楚他们两人是否还有感情，但是从当天的情况来看，他们的纠缠似乎还没有结束。(布布)

[责任编辑： 孙阳丹]

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