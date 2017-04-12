古巨基时装周跨界设计师 好友刘翔献T台处女秀

大合影

新浪娱乐讯 4月11日，古巨基与创作团队携个人时装品牌三度登上海时装周带来最新秋冬设计，同时身为歌手、制作人的设计师古巨基更是担任这次时装秀的监制，将自己品牌的时装秀打造成一个大PARTY。去年2016年在古巨基的品牌时装SHOW上，因涌入太多媒体、看秀宾客及厂商，让开SHOW时间不得不稍延迟。今年，主办单位提早进行严格控管，连彩排都加强警卫戒备，热门程度可见非一般，入场门票可谓一票难求！

刘翔为好友献出T台处女秀气场十足酷帅爆棚

2015年，好人缘的古巨基邀请好友周慧敏担任嘉宾，两人携手创不老神话经典画面；2016年出动男神郑伊健担任压轴嘉宾，引发现场惊喜尖叫，展现好友默契十足。2017年古巨基则邀请到多年好友刘翔登台献出处女秀。经设计师古巨基打造下的刘翔展现完全不同以往形象，穿上骆驼色oversized大衣内搭配粉红色的biker马甲为品牌压轴登场。网友纷纷表示：“天啊，古巨基的秀嘉宾竟是刘翔，我震惊了！”“刘翔变好帅，没想到古巨基的品牌这么好看！”

古巨基三次登时装周驾轻就熟称刘翔是顶尖模特标准

第三年登上上海时装周，古巨基坦言心情和节奏跟第一年大不同，基仔笑着表示：“第一年做的时候很紧张，后台跟打仗似的，今年在后台准备的时候特别自在，感觉时间很充裕，在开场前大家竟有时间可以自拍。而且非常开心更特别感谢刘翔二话不说为我献出T台处女秀。”大家好奇提问为何想到邀请刘翔担任嘉宾？古巨基表示一直觉得刘翔的体形、身高根本就是顶尖模特的标准，不走一次T台太浪费了！果然，现场爆满的观众用最热烈的欢呼声给刘翔的处女秀打了高分。刘翔首秀后坦言：“这次经验真的太不一样！特別兴奋！恭喜基哥的时装秀再次引爆上海时装周！”

古巨基刘翔手足舞蹈欢快谢幕时装品牌秋冬新品大获好评

最后，古巨基以设计师身份谢幕，更是掀起整场SHOW的气氛热点，刘翔和古巨基像孩子般蹦蹦跳跳和所有模特一起接受全场掌声，现场如同一个欢乐的大Party。古巨基接受访问时被问到为何选用Party作为这个季度的主题？基仔表示：“每个人生活中都会有不同的压力，但要让自己的人生像一场大Party一样，要快乐、要有趣、要好玩，多为自己喜爱的事情勇敢尝试，才能不白过这一生。”古巨基的生活观也充分展现在其两大品牌的设计及缤纷用色上，热闹完美的完成2017年秋冬季的上海时装周品牌时装秀。