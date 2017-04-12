制片方否认鹿晗片酬1.2亿：所有演员加起来都不到

《择天记》鹿晗剧照

新浪娱乐讯 鹿晗加盟电视剧《择天记》片酬高达1.2亿？这一网传消息近日又将“小鲜肉”天价片酬的话题推到人们面前。今日，《择天记》在北京举办看片会，制片方之一柠萌影业对此进行了否认，“所有演员的片酬加起来都不到那个数字。”

作为鹿晗的第一部电视剧，外界不仅对他的造型和演技十分关注，身为“小鲜肉”，片酬待遇也难免被猜疑。日前，就有消息称鹿晗以1.2亿片酬加盟《择天记》，价格更是领衔“小鲜肉”片酬。

12日，电视剧《择天记》在北京举办看片会，除了提前观看精彩片花外，制片方之一的柠萌影业也就相关传闻进行了回应。其中，其执行副总裁陈菲就直言鹿晗天价片酬完全是谣言，“所有演员的片酬加起来都不到那个数字。虽然具体数字是商业机密不能公布，但他片酬在当时只是一线演员的中位数，这些谣言是无视他的努力。”(热水少年/文)