阮经天《18》MV剧照曝光 首演视弱患者展演技

阮经天出演李玟MV

阮经天剧照曝光

阮经天展现精湛演技

阮经天饰演视弱患者

新浪娱乐讯 阮经天、周冬雨加盟CoCo李玟《18》MV的拍摄。继周冬雨MV剧照曝光后，阮经天在MV中的剧照也于4月12日与大家见面，照片中可见阮经天扮演的角色有很多情绪上的起伏与变化。

对于拍摄MV，阮经天十分熟悉，其因出演MV正式踏入演艺圈，出道至今共参演了20支MV，并与王菲、张惠妹、蔡依林等合作，这次终于与李玟合作，令他感慨终于可以“圆满”了。不仅如此，此次还与老搭档周冬雨三度携手。

阮经天在这支MV中首次扮演一名天生视弱患者，并在18岁这一年被医生宣告可能会全盲，在最具活力和充满梦想的18岁，本以为拥有巨大的梦想就可以看清全世界，却没想到上天在最美的年华跟他开了一个这么大的玩笑。阮经天在MV中表现出精湛的演技，不管是接受打击时的绝望，还是与女主角周冬雨暖心的互动。他的演技极具张力，在一场小天得知可能失明濒临绝望因无助而崩溃痛哭的戏，小天真实的情感流露感染拍摄现场的人，在场的不少工作人员被小天的表演所打动在一旁偷偷拭泪。据悉，阮经天、周冬雨三度同框，联袂演出的李玟《18》MV将于近日上线。