Ella产子被曝水中分娩 两位好姐妹陪伴在侧

Ella被曝水中分娩两位好姐妹陪伴在侧

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，S.H.E中的首位人母Ella在4月12日“迎接劲宝诞生”，其实下午微博就有网友疯传此消息，而Ella所属公司也证实喜讯。虽然相关生产细节保密到家，不过仍有网友传出Ella是“水中生产”，对此华研也做出回应。

Ella上周才挺9月孕肚热舞，在脸书发出一则热跳新歌《浑身是劲》的影片；不到几天后，劲宝就顺利来到这个世界上，令粉丝开心不已。华研也在傍晚证实喜讯：“谢谢大家的关心，Ella已顺利生产，母子均安，Ella正在休息中。”

对于Ella的生产方式，网友议论纷纷，也有粉丝透露：“Selina、Hebe两位好姐妹都到现场，据说Ella是水中生产。”记者实地走访网友提到的“妇幼诊所”，该诊所3楼确实有“水中生产”的服务项目，不过该诊所现场不见Ella家人和其他工作人员。对此消息，华研则表示：“Ella他们都在休息，目前没有别的消息。”

其实水中分娩是为最自然的一种分娩方式，部分医院会为了减免产妇的分娩疼痛，让产妇在浴缸温水中浸泡，至宫口基本开全时产妇再回到产床上完成分娩。