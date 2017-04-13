董子健《天天》自曝爱逛菜市场 梅婷狂撒狗粮

本周五晚十点，董子健、梅婷《天天向上》结伴赏花，董子健自曝“北京瘫”属性，梅婷狗粮撒不停，两人齐爆料“内地第一经纪人”王京花旅行“怪癖”，现场气氛热烈。

新浪娱乐讯 本周五晚十点，董子健、梅婷《天天向上》结伴赏花，董子健自曝“北京瘫”属性，梅婷狗粮撒不停，两人齐爆料“内地第一经纪人”王京花旅行“怪癖”！

《天天向上》“赏花季”播出过半，吸引了不少明星前来踏春，本周，迎来新生代实力派小生董子健和“良心国剧女神”梅婷携手分享旅行经历。董子健自曝自己小时候“妈妈工作忙，老是跟妈妈一起谈合同”。聊起自己的妈妈——曾捧红过李冰冰、范冰冰等一线明星、有着“内地第一经纪人”之称的金牌经纪人王京花，董子健也是大开“坑妈模式”，爆料自己和妈妈在旅行中的囧事：“之前我和我妈一起去新西兰旅游，她让我订酒店，我这个人懒，而她对住的要求又特别高，结果最后我俩拎着三个箱子在新西兰的街头转”。作为王京花好友，梅婷也“补刀”道：“我跟他妈妈出去旅游过。她其实不是很高，却总是嫌弃床小了”，两人一唱一和，场面滑稽。面对天天兄弟“旅行必去目的地”的问题，董子健不按常理出牌，直言是“菜市场”，毫无偶像包袱！

比起董子健为代表的年轻人随性的旅行方式，身为贤妻良母的梅婷表示自己在旅行中是个“操心型选手”，自己和老公、孩子出门旅行会顾及到方方面面，还分享了一家人在巴黎的旅行故事。梅婷说：“其实最喜欢的还是跟老公两人一起旅行”，甜蜜溢于言表。汪涵也回应道：“两个人浪漫，三个人温馨”。

更多精彩，敬请锁定本周五晚十点播出的《天天向上》，看董子健、梅婷结伴去旅行！