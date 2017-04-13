《速8》最吓人的不是车震 而是范·迪塞尔叛变了!

《速度与激情8》

时隔两年，《速8》终于登陆大银幕了——就是那部爆了内地大银幕的《速度与激情7》的续集，《速度与激情8》！与上一部相距两年，环球公司选择4月14日上片《速8》，跟《速7》当年公映日(4月12日)只差两天。据悉，此番内地预售票房已经过亿，再加上已经在计划中的《速9》和《速10》，眼看着，“速度与激情”快变成中国内地观众的新节日。

彼时，《速7》在全球大银幕卷起千堆雪，《速8》的砸车大戏还能玩出什么新花样？“速激伐木累”这么强，反派又能玩出啥幺蛾子？保罗·沃克彻底离去，情怀牌还能怎么打？对于看热闹不嫌事儿大的吃瓜观众来说，内地影市不温不火，《速8》赚的钱还会比《速7》多吗？票房的问题，过了这个周末咱才能看出端倪。至于前面几个问题，南都记者现在就能回答你。前不久，《速8》的导演F·加里·格雷、编剧克里斯·摩根、制片人尼尔·H·莫瑞兹到中国宣传，南都记者跟他们简单聊过这部电影。南都记者许嘉实习生郑雅思崔潇月郑裕宁刘名棋

观影报告

林诣彬和温子仁相继离开“速激世界”之后，环球找来F·加里·格雷执导《速8》。这位老兄也非无名之辈，《王牌对王牌》、《偷天换日》、《单刀直入》，动作电影就是他在好莱坞扬名立万的标签。“速激”这个随时把“WEA R E伐木累”挂在嘴边的系列动作片，请他来拍是个八九不离十的选择。

萌：一对另类CP横空出世

事实证明，在《速8》这部戏上，F·加里·格雷发挥稳定。失去了保罗·沃克这位“速激”灵魂人物之一，导演和编剧把杰森·斯坦森从《速7》的深牢大狱里打捞出来，让他顺利洗白白，变成飞车家族的新朋友。

戴克·肖这个亦正亦邪的角色承担了《速8》中许多重要动作戏，尤其是结尾那场飞机大战，杰森·斯坦森宝刀不老，打得又利落又搞笑(为啥搞笑？这个梗你们自己去看吧)。此外，这家伙竟然和“巨石”强森老爹成了相爱相杀的另类CP，戏中，二人前一秒互怼，下一秒眉来眼去，意外成为《速8》的新萌点。

辣：查理兹·塞隆冰火两重天

“速激系列”延续至今，肌肉车和性感美女不少，但大多是吸引人眼球的符号罢了。这些年来，令人印象最深的女性角色，就是多米尼克·托莱多的正牌女友莱蒂。此番，《速8》给各位直男观众发福利喽，查理兹·塞隆！女神啊！要硬则硬，要软就软，冰火两重天，各种范儿的性感全能H O LD住。

这一回，查理斯·塞隆又做了回坏女人，成为范·迪塞尔一家人最大的麻烦。她扮的CIPH ER，基本设定就是高智商+冷血，顺带还性感了一把(戏里，她当着莱蒂的面，强吻她男人托莱多老大，霸气那个侧漏啊！)。为了让这个女魔头够分量，编剧给她的角色安排了非常重要的戏码———编剧这么干有点简单粗暴，也让她在《速8》中的表现显得虎头蛇尾。不过，近来环球也宣布会让《速8》、《速9》、《速10》成为“速激新三部曲”，保不齐查理兹·塞隆还会出现在未来的两部续集中，也许人家憋着超级大招呢。

惊：范·迪塞尔居然叛变了！

好了，重点来了！“WE ARE伐木累”这个飞车家族叫了十几年的Slogan，终于在《速8》里被狠狠破坏了一次。之前看过预告片的同学，早就发现范·迪塞尔疑似背叛自己的哥们和女友，不再一起“伐木”了。

范·迪塞尔确实叛变革命了！《速8》的一半时间里，托莱多老大跟着查理兹·塞隆干了不少坏事，包括但不限于：家族成员一起做任务捡到宝贝被他抢了，差点撞死好基友“巨石”强森，打劫了战斗民族的核武手提箱，把纽约变成了早高峰的北京……最不能忍的是，他在自己女朋友面前跟查理兹·塞隆接吻！O M G！还有没有王法了！

为了让《速8》的故事出人意表，编剧和导演当真走了着险棋。作为“速激世界”里的绝对正义代表，托莱多老大黑化，的确是个噱头。所幸，《速8》最终填平了这个大坑。不过，此前“速激世界”中以托莱多为核心的故事线，在这一部里变得散乱起来。

劲：简直是飞车版《僵尸世界大战》！

各位可还记得，F·加里·格雷在他的《偷天换日》的高潮戏里，设计过一场漂亮的动作戏，盗贼团伙黑入洛杉矶交通系统，制造交通大堵塞，为自己逃跑清出一条通天大道。《速8》里，导演又在纽约如法炮制，这回还打起“无人驾驶”的主意。《速8》中，几百辆没有人的空车要么从停车场里玩跳楼，要么飞驰而过集体压马路，看得让人汗毛倒竖———好像“飞车版《僵尸世界大战》”啊！

若论玩转类型元素，“速激系列”懂得搭上时代脉搏。这几年，特斯拉、U B E R、谷歌……硅谷的大佬和新贵纷纷迷恋上“无人驾驶”黑科技，各家传统汽车企业也纷纷跟上潮流。但每隔一段时间，都会传出哪家公司的汽车疑似因为“无人驾驶”的技术问题出各种小碰撞。《速8》立马在大银幕上把这个梗演绎到极致，看得人会心大笑。

当然，《速8》的劲爆戏份不止这一点，顶级跑车玩“五马分尸”，赛车大战核潜艇……反正飞车家族就一个原则———只要给我一部最好的赛车，我可以硬杠全世界！

主创对话

开启“新三部曲”不算啥！“速激宇宙”大爆炸，很有可能！

“速度与激情”如今已是好莱坞的一块金字招牌，能跟这招牌扯上关系，无论台前幕后都令人浮想联翩。前些日，《速8》的导演F·加里·格雷，编剧克里斯·摩根，制片人尼尔·H·莫瑞兹来北京，他们跟中国媒体聊了聊《速8》，仔细听听，料还真不少。

Q：为啥《速度与激情8》的英文名是“The Fate of the Furious”？

F·加里·格雷：这个片名抛出一个问题“接下来，这个家族的身上会发生什么？”多米尼克背叛了团队和家庭，这个家族四分五裂，他们的命运悬而未决，这也是我们改变片名的部分原因。

Q：你觉得，自己为《速8》带来的最大改变是什么？

F·加里·格雷：我让这个飞车家族分崩离析了，当然，成员之间的纽带还在。这部电影中，不再是一支队伍对抗全世界，而是团队内部的对抗。

另外，我们在这部电影里采用了许多新技术，我们能远程控制汽车从停车楼里飞出来。以前我们拍这样的场面需要特技演员亲身驾驶，现在可以依靠昂贵的设备遥控。

Q：作为《速度与激情》系列的核心主创，这些年里，你们觉得最艰难的时刻是……

克里斯·摩根：《速7》的时候，保罗·沃克去世之后，我们不知道还要不要拍下去，因为保罗这个角色对于这部戏的重要。我们思考如何给保罗戏中的角色一个完美的结局，以及如何解决他在镜头前呈现的问题。

尼尔·H·莫瑞兹：《速7》的投资是很高的，说实话，那些钟爱这个系列的人会觉得“O K，这就是系列的终结吧”。但我们觉得应该扭转这个想法，虽然保罗离开，但《速7》不应该成为这个系列的最后一部，其他人都不想退出这个系列。

Q：《速8》的开场，是一场多米尼克同别人在古巴的车赛，为什么会选择古巴？

尼尔·H·莫瑞兹：古巴是一个在视觉上震撼观众的地方，而且那里的汽车文化很著名，有很多名贵的老爷车。当时还没有人想到用古巴的汽车文化拍一部电影，我们想成为第一个。

克里斯·摩根：那些漂亮的车好像有超能力，可以让开车的人感受到一种神奇力量，驰骋万里。

Q：现在好莱坞片商喜欢围绕某个IP开辟所谓宇宙，比如迪士尼的漫威宇宙，传奇的怪兽宇宙，星战也有了《侠盗一号》这样的外传电影。那么，“速度与激情”系列延续这么久，有想过拍一些衍生电影，构建一个“速激宇宙”吗？

尼尔·H·莫瑞兹：我们确实有这个想法，而且也很想去探索速度与激情的世界，我们很渴望做到这件事。

克里斯·摩根：我们很期待找到合适的演员，当然这只是时间问题。