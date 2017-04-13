威尼斯电影节亚太单元启动 高晓松任主席

威尼斯电影节亚太单元启动高晓松任主席

威尼斯电影节亚太单元启动

威尼斯电影节亚太单元启动高晓松任主席

新浪娱乐讯 4月12日下午，“威尼斯国际电影节(Venice Days)亚太单元”在上海电影艺术学院举行启动仪式，著名音乐人、电影人、媒体人高晓松宣布出任亚太单元主席。高晓松在活动中表示，音乐已经不是自己这些年的工作重心，而是电影，所以这次也希望可以把亚太单元奖做成由亚太区主流电影学院的艺术家、教育家共同评选出来的有独特性、前瞻性、可持续发展的电影奖项。

当天活动现场，最吸引媒体关注的莫过于高晓松出任亚太单元主席的就职仪式。高晓松表示，自己十年前就开始到好莱坞参与国际交流，并且每年都会参加电影颁奖季的活动，“看到那么多国际上的交流，我自己也在想，怎样把一个电影节做得有意思、做得独特？”目前国际上的电影节主要分四种：工会奖、媒体奖、评审奖，以及电影学院奖。高晓松认为，目前为止还没看到成功地由很多个电影学院联盟做出来的奖，所以希望这次可以把亚太单元奖做成由亚太区的主流电影学院的艺术家、教育家共同评选出来的有独特性、前瞻性、可持续发展的电影奖项。

当被问到为什么会出任亚太单元主席，高晓松坦言是因为热爱电影，“我这几年主要在做的已经不是音乐，因为我最喜欢的是电影，音乐是自己玩玩而已。而且我现在是负责阿里整个娱乐部分，电影这一块占了很重要的位置。”那么，高晓松出任主席是否意味着阿里与威尼斯电影节将合作呢？对此，高晓松直言现在还不能下结论，“电影节不是由几个人喝茶决定的，是由整个亚太电影学院一起来决定。但阿里在运营方面走在很前面，所以以后会有怎样的合作，还不能下结论。我们一定会把这个电影节做得非常独特、有公信力，可持续发展。”

威尼斯电影节执行副主席Pietro Innocenzi先生指出，亚太单元的设立是威尼斯电影节的创新之举，为电影节的发展增添了新思路、新活力。他希望通过这个平台，中国电影能够与意大利电影加强互动，亲密合作。

据了解，作为威尼斯国际电影节亚太单元的主办方，未来5年，上海电影艺术学院除了开展亚太单元优秀电影评选之外，还将与意大利国家电影工业协会、意大利威尼斯市政府、威尼斯双年展组委会、威尼斯国际电影节组委会及威尼斯岁月等机构开展一系列文化交流和人才培养项目。中意将携手举办“青年人才”培养计划，建立“青年电影人才创意基地”，在上海举行“意大利电影周”以及在威尼斯举行“中国电影周”等一系列活动。(谈谈/文)