吴刚：达康书记演起来不过瘾 有续集我一定演

吴刚

广州日报讯 “达康书记”彻底火了，这个留着寸头的市委书记表情既不夸张也不温和，却迅速在网友们日新月异的表情包里挣得一席之地。即使是所饰演的角色突然爆红，吴刚仍以平常心对待，剧院演出他依然会照常去，在他眼里，“红”并不意味着改变，“我还是一如既往，该怎么工作还是怎么工作”。

尽管反响强烈，但吴刚还是有些遗憾，李达康这个人物他演起来还不够过瘾，角色本身还有可释放的空间，编剧周梅森并非没想过这个问题，李达康是他笔下少数几个“没完成全部线索”的人物，在周梅森眼里，“如果有续集，肯定还用吴刚。”

爆红之后并未“亚历山大”

广州日报：拍完《人民的名义》之后，从达康书记这个角色中抽离出来会不会有不适应感？

吴刚：我没有这个问题，因为人物是人物，自己的生活是自己的生活，我不希望把两者搁在一起。

广州日报：达康书记这么火，观众对你新戏的期望可能会比较高，会不会因此有压力？

吴刚：观众的期望值越高，对我的压力越大，大家都希望有一个不一样的人物形象。但无论是以前还是现在，我在每个戏里面，都用心去对待角色，用心去诠释人物。现在我还是一如既往，该怎么工作还是怎么工作，不会因此有特别大的压力，还是按照我内心对人物的要求去要求我自己。

广州日报：你还会去尝试其他类型的角色吗，会尝试古装戏吗？

吴刚：只要是能感动我的角色我都去尝试，不管正派反派，也不拘束什么类型。是不是古装戏对我都不是太重要，只要剧本不错，人物不错，团队不错，那就可以。我也没有偏爱某种类型的戏。

演员要摸着心脏去演

广州日报：现在很多人批小鲜肉“不敬业”“高片酬”，作为老戏骨的你怎么看？

吴刚：其实我觉得不用那么批这些“小鲜肉”，各有各的定位吧，我还挺接受这些“小鲜肉”的，有的也很玩命，不是所有的(小鲜肉都不行)，只是个别的人，因为个人把所有的“小鲜肉”都按死，我觉得不合理。我觉得演员要摸着心脏去工作，说大话没用，首先要对得起自己。

广州日报：《人民的名义》里面老戏骨们的片酬加起来才4800万元，比不上当红小鲜肉的一半，你心里会否不平衡？

吴刚：我没有什么不平衡的，我看重的东西，首先是戏，还有就是剧本，还是剧本重要。年轻时候我也是这样啊，也有艺术追求，不能说年轻时候光挣钱了，后来就开始弄艺术了，不是这样的。

最喜欢其中六个表情包

广州日报：你现在也会和普通观众一样追《人民的名义》吗？

吴刚：我没看过成片，我和所有的观众和粉丝都是一样的心理，要是有时间我也看。

广州日报：你休闲时间会看些什么剧？

吴刚：我其实看得比较杂，国内优秀的电影电视剧我都看两眼，国外的一些戏我也会看。

广州日报：你怎么看待网友给你制作的表情包？

吴刚：一帧一帧的抠图做表情包是一件不容易的事，我很佩服这些作者。表情包里，我最喜欢的有六个。

有续集一定出演

广州日报：李达康台词也很多，演员怎样做到台词功夫好？

吴刚：必须下功夫把所有的台词都背下来。电视剧都是插着拍的，不是顺着拍。随时拍最后一场，所以你一定要知道前面一场发生了什么。人家说36集40场，我能知道这场戏是说什么，大概的台词是什么样，我对台词就得熟到这个程度。熟悉完台词了，你再设定人物的走向，分到哪场戏，怎样去表演。一大段台词念下来你要是断了，你的情绪也就断了，不背台词不行。

广州日报：周梅森老师说李达康这个角色并未完成，如果有续集你愿意继续出演吗？

吴刚：一定啊，我觉得周梅森老师的品牌效应非常高，而且他的文学功底也很深厚，他对人物的诠释和解释都是非常到位的，没有问题，我期待他的续集。

接戏后天天学官员举手投足

“老戏骨”吴刚，最近成了网络搜索名列前茅的“网红”。他在热播反腐剧《人民的名义》中出演的市委书记李达康，受到强烈关注。

“观众这么关注这个人物，是我没想到的。”吴刚说，“我觉得大家喜欢他，是喜欢他的坦荡、他的执着、他的单纯。”

为演好角色衣服都不换

这么多观众关注《人民的名义》，吴刚觉得好剧本和剧组功不可没。除了跌宕的剧情、精彩的表演，更重要的原因还在于“让人们看到人性的温暖、正义的力量”。

很多观众和网友一直在问：谁是剧中的贪官，谁是好人，谁是坏人？吴刚对此感到久违的感动，“其实大家心里还是崇尚一种干净，一种真诚。”

吴刚坦承，接这部戏时挺忐忑，因为出演市委书记，他毫无生活经验。他说，演官员其实很难，大部分时间都在开会，开完了就回家，非常枯燥。怎么能够把他演得丰满一些？自己为此下了很多功夫。

吴刚是一个非常敬业的演员。他介绍，进剧组拍戏后，自己会天天像达康书记一样生活。“每天穿上我的戏服就不换了。演完戏后直接回住地，第二天一早起床，我先把这身戏服穿上，直接奔拍摄现场。生活中我也尽量跟他保持一致，让心里跟外形尽量达到统一。”

吴刚说，为了拍出市委书记的感觉，他在网上搜集了很多领导干部的图像资料，学习人家一举手一投足的瞬间。大风集团爬脚架的戏，他思考了很久，想尽量展现李达康雷厉风行、风风火火的形象。

和妻子出演荧幕夫妻

电视剧中，达康书记特别喜欢喝茶，水杯不离身，这个细节其实是吴刚设计的。吴刚说，他非常喜欢喝茶。无论是在剧院还是在外边拍戏，必须喝点茶。那个杯子就是吴刚自己生活中的茶杯。

吴刚此次和太太岳秀清一起出演，也成就了一段佳话。导演李路曾与岳秀清合作过，所以李路在选演员时对吴刚说，正好李达康有一媳妇儿，还得让岳秀清来演啊！

吴刚夫妇出演戏中的夫妻，自然得心应手。吴刚说，这种合作挺快乐，因为相互了解，十分默契。

“我跟妻子在剧组常常讨论剧本，回到家吃完饭，就开始准备第二天的戏。你得做功课，第二天你才有资格站在机器前演戏啊。否则，机器开始，预备开始，你连词儿都没有。”吴刚笑着说。(新华社记者明星)

文/广州日报全媒体记者陈诗蓝(除署名外)