罗志祥周扬青

新浪娱乐讯 据台湾媒体4月13日报道，罗志祥(小猪)日前现身时尚节目，介绍创立10年的潮牌。感情稳定的他也否认在夏威夷隐婚，但承诺“有喜事会告诉大家”，不会偷偷结婚。

小猪以“罗老板”之姿分享创业心得，笑说当时在朋友仓库的厕所灵感乍现，决定开创副业，投身设计之路。在快问快答单元，被问小猪最大心愿，孝顺的他秒回“妈妈健康”，最想和哪个艺人演床戏？他想了片刻，表示是宋慧乔；至于裸上身逛街和剃光头逛街选哪个，他笑回是裸上身逛街，透露曾有部电影要他剃光头，他非常排斥，不愿别人动他头发，“但我真的很喜欢那部戏，是值得挑战的角色，公司觉得我不会接，但我接了，没多久，导演不见了”，让他直呼很可惜。

今年他除忙巡演还频亮相综艺节目，而感情上他和周扬青恋情稳定，上月底两家人飞夏威夷度假，更被直击一同返台，虽有读者爆料他在夏威夷隐婚，但他否认，被问到此事，他笑回“有喜事会告诉大家”，承诺歌迷不会偷偷结婚。