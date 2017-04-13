《断背山》男主希斯纪录片将上映 众亲友回忆时光

纪录片片段

纪录片片段

希斯-莱杰的女儿和妈妈

新浪娱乐讯 据国外媒体报道，2008年遗憾离世的《断背山》男主之一希斯-莱杰(Heath Ledger)生前所拍视频被制作为新纪录片《我是希斯》，亲朋好友于近日接受采访揭开了希斯人生最后的时光。

据悉，在纪录片《我是希斯》的开头部分，有一段朋友和家人讲述他个人生活的内容。他们大多表示，在生命的最后一段时光，希斯遭受了精神和肉体的双重折磨，尤其是在玛蒂尔达(Matilda，希斯的女儿)的妈妈米歇尔-威廉姆斯(Michelle Williams)离开之后，他一直都过得“非常不快乐”。

根据此前报道，希斯在28岁的时候离开人世，留下当时年仅2岁的女儿。希斯的姐姐凯特(Kate)在《people》杂志近日的采访中称自己是希斯临终前最后一个与之对话的人。她提醒当时已经胸肺感染的希斯，要注意药物的混合使用(以免发生危险)。“他当时回答我说，嗨，凯特，别这样，打起精神。在他离开的前晚，我们还在互相开玩笑。他还威胁小妹妹阿什莉(Ashleigh)说要带她出门、给她的鼻子穿孔。然后跟我说，我明早8点半给你电话。我还告诉他，我爱你。这是我们最后的对话。”

凯特补充表示，玛蒂尔达是希斯人生中最大的成就和遗产，同时也是希斯留给这个世界的念想。“我始终觉得跟希斯还有某种联系。我想，他可爱的女儿就是我们之间的纽带。她(玛蒂尔达)很像自己的父亲，我们常常说她是梳小辫的希斯。现在，她所做的每一件事都让我想起自己的希斯。在最开始的5年里，我每一次见到玛蒂尔达都会止不住的流泪。但是我现在觉得很开心，因为还有玛蒂尔达，我可以看到她身上有希斯的各种特点。”

凯特通过玛蒂尔达寻找希斯的影子，同时也希望这个纪录片能让玛蒂尔达从爸爸的身上看到自己，“你可以通过语言来告诉她一些事，但是这种更加直观的影像资料，可以见证他的经历。我觉得这是希斯特别为女儿留下的礼物。”

希斯的好友兼歌手Mia Doi Todd，称希斯当时深陷在自己最后的两个角色当中，跟女儿的分离也让他非常难过。“我可以清楚地感觉到，跟米歇尔的分手让他处在崩溃的边缘，既非完美父亲，也非完美丈夫的想法始终折磨着他。”

同为好的声音指导格里(Gerry Grennell)透露，希斯知道应该停止对药物的依赖。“他特别想自己的女儿、自己的家，他非常不开心。那段时间他常常失眠，并且不停地吃药，但是根本不管用。最后他告诉我说，感觉自己必须停下来(吃药)了。”但是不幸的是，希斯并没有停止用药。2008年1月22日，他被发现在自己的公寓里去世，原因是用药过量。

“尽管他现在不能继续做一个父亲了，但是他一直都是竭尽所能去做一个好爸爸。”希斯的好友玛特(Matt Amato)说： “他是个天生当爸爸的料，他知道怎么去和一个小婴儿去沟通相处。我曾经问他，你怎么对这些如此得心应手？他说，我努力地把自己变成她，然后去想她到底想要什么。”玛特希望小玛蒂尔德能通过纪录片记住有爸爸陪伴的时候，记住爸爸呼唤她“亲爱的”时的样子，也记住自己曾经因为看到爸爸是多么兴奋。“他们(记录片制作者)真的做了一件非常伟大的事情。”

“希斯当时知道自己不会活很久了，”一个朋友透露称，希斯曾经告诉他：“我觉得我可能时间不多了，我不知道为什么，我只是想尽快把事情做完。”也许是这种想法促使他拍下了这些视频资料。鉴于希斯本人对指导的热情，大部分《我是希斯》的片段都是拍摄于他自己的家中。

在本周三公布的一段预告片中，妮可-基德曼以前所未有的样子出现在镜头里，而妮可只是这部纪录片中露脸的的明星之一。希斯希望通过自己的镜头展示明星们真实生活中的样子，而不是平时在公众眼中的形象。希斯拍摄这个记录片的目的，或许也是希望私下的自己能和公众眼中的自己一样，能得到大家认可。

此外，该纪录片计划于5月17日通过Spike TV首映。(文/老甲)