于小彤真人秀变耿直"严父" 坦言认为自己不是鲜肉

于小彤

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新浪娱乐讯 近日，于小彤凭借热播综艺《放开我北鼻》中的亮眼表现实力圈粉，除第一季的于小彤以外，本季更加入新鲜血液——林更新和易烊千玺，而第一季的嘉宾马天宇也在近期作为飞行嘉宾回归。该节目不仅播放率高，而且也在豆瓣上得到8.0的评分，可谓播放口碑双丰收。值得一提的是，鲜肉戏骨于小彤作为两季常驻嘉宾凭借在节目里耿直憨厚的表现，圈粉无数。作为2007年就出演陈凯歌的电影《梅兰芳》的老戏骨，于小彤历经十年的演技磨炼，依旧不忘初心，脚踏实地坚持演戏这条路。3月23日更因拍戏受重伤，险些毁容。接受采访的时候于小彤更表示：“我不是小鲜肉，我是个演员，我只是想演好戏，而真人秀就是在做自己。”

于小彤凭借在今年热播综艺《放开我北鼻》中耿直严父的形象，大受好评。于小彤2007年出演陈凯歌的电影《梅兰芳》，之后又通过在李少红的《新红楼梦》中饰演小宝玉一角，被大家所知晓，而后的十年于小彤也在努力的拍戏，可谓努力敬业。就在前几日，于小彤在拍摄电视剧《花谢花开花满天》时，因为操作不当，险些毁容。在时候接受采访时，于小彤表示：“肯定会后怕，但是自己作为演员，能亲力亲为的事情一定要自己做。”在被问及担不担心自己不红这件事儿的时候，于小彤也耿直的回答：“我觉得自己不是小鲜肉，自己只是个演员，只想好好演戏而已。虽然真人秀是个秀，是节目，而我再节目里就是在做自己。”