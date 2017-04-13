“东来局长”丁海峰：和达康书记对戏吓得后背冒汗

丁海峰饰演赵东来

搜狐娱乐讯(庄自修/文)《人民的名义》正在搜狐视频热播，随着剧情的推进，若干剧情谜团逐渐被揭开，其中包括观众突然恍然大悟“原来赵东来局长是好人！原来他还会撩妹！”对此“赵东来”一角的扮演者丁海峰表示，“这个剧的人性比较复杂，好人坏人都不会写在脸上，所以观众的怀疑是正常的。”

在今日的媒体微信群访中，丁海峰畅聊拍摄趣事，笑评剧中赵东来撩妹是“工作追美女两不误”，并表示“要用于挑战，勇往直前，梦想是要有的，万一实现了呢？”谈及与“达康书记”的对戏感受，他直言有一场戏吓得后背冒了汗。在被问及GDP有关问题时，丁海峰笑说：“必须拥护达康书记！和我们可爱的达康书记一起守护GDP！”

撩妹撩到小辣椒，心里苦吗？

——梦想总要有，万一实现了呢？

丁海峰剧照

记者：前期观众一直怀疑你，觉得你是坏人，你怎么看？

丁海峰：这个剧的人性是比较复杂的，好人坏人都不会写到脸上。你们的怀疑是正常的。

记者：放在生活中会喜欢陆处长这样的小辣椒吗？

丁海峰：赵局长的生活和家庭问题呢，这个戏里没有介绍太多，只是说是一个单身，碰到小辣椒要挑战一下。

记者：撩妹外行赵东来挑了一个最难撩的小辣椒，请问东来哥心里苦吗？

丁海峰：赵局长是工作追美女两不误！有那样一句话嘛，敢于挑战，勇往直前嘛！工作追美女都是，梦想是要有的，万一实现了呢。

记者：赵局22集有场打拳击的戏(记得小说没这个情节)，是导演安排的吗，为此特意练过肌肉吗？

丁海峰：拳击这块儿的戏呢，是导演临时加的。至于说肌肉什么的，现在没有时间练，这都是以前的一点底子吧！现在尽量去保持身材吧！别让自己发胖就行了！

记者：局长这么帅有没有考虑过往偶像派的道路发展？

丁海峰：这个我从来没有想过。我年轻的时候也没有想过往偶像这方面走，现在已经是老腊肉了，更不会想去演什么偶像剧了。

记者：大家调侃剧中的你说话歪着头，是打仗后的后遗症，哈哈，你怎么解释？

丁海峰：为什么歪着头摇头晃脑的，这个好多人也提到了。人物的设置吧，关于人物创作方面的一些细节吧！

记者：剧中打拳时穿的衣服令人印象深刻，请问是导演的审美，还是你的私服？

丁海峰：这场戏呢，是在一个公安系统的一个训练中心拍的。当时穿的衣服也是确实是这些公安干警们穿的服装。

记者：剧中人物被制作成表情包热传，您自己会用这些表情包吗？

丁海峰：哈哈，听说了。大家也给做了一些表情包之类的，但是我搞不懂这个，不太会用这个。

友情客串出一个局长

会和达康书记一起守护GDP！

丁海峰友情客串出一个局长

记者：海峰老师，怎么样的机缘，接到赵东来这个角色？

丁海峰：我来这个戏呢，也是因为一帮老哥们儿，大家一块儿玩一下，又是这么好的一个剧本儿，所以就来啦！我接这个戏之前只是跟导演聊了聊，但是具体演谁之前并不知道。我只知道来给串一个角色。我是进组之前才知道演的是谁，进组之后才看到剧本儿。

记者：剧中与侯局长的友情是相杀相爱，私下和陆毅也是这样吗？

丁海峰：陆毅是一个很努力很认真的演员。拍这个戏，因为他是反贪局长，我跟他之间相互不信任，所以要彼此试探、要了解、要观察，这是一定要有的。

记者：剧中的您与达康书记对手戏很多，您对他可谓言听计从，能评价一下吴刚老师吗？和他拍戏是什么感觉？

丁海峰：吴刚老师呢，确实是一位非常优秀的演员。他的塑造力，他身上的张力是非常强大的。我印象特别深的那场戏，他跟欧阳菁刚刚离婚，然后突然闯到我办公室，当时把我吓一跳。我的直觉、现场的感受就是我后背的汗都出来了。我不知道他找我什么事情，因为他发生了这一幕我并没有看到。他没有说话直接冲到我的坐椅上坐下，那一瞬间真的是觉得后背的汗都下来了。我不知道书记找我究竟什么事情，就是他给我传递的那种信息，那种张力特别棒。

记者：这部戏火了，弱弱问一下，您的片酬涨了吗？

丁海峰：这部戏火了，那是这部戏得到广大观众的关注，这是非常好的一件事儿。但是对我的个人生活，应该不会有什么影响吧，我没有去想过这个。该怎么样还怎么样呗，该吃吃该喝喝啊！

记者：会和达康书记一起守护GDP吗？

丁海峰：必须拥护达康书记！和我们可爱的达康书记一起守护GDP！