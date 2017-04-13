都当爹了还长不大？周杰伦的新业务你们猜不到

周杰伦

网友爆料

网吧内景

网易娱乐4月13日报道 近日，周杰伦被曝出开网吧。深圳一家豪华网吧开业，占地面积约1700平方米。店内有专业的赛事比赛专区、直播专区、桌游专区以及餐饮水吧，堪称“最高端网吧”。据悉，这家网吧来头不小，周杰伦可是联合创始人。

周杰伦的粉丝在微博发文说：“该网吧的成立起因于周杰伦热爱打网络游戏，在内地各地工作时经常会去当地网吧打游戏，被媒体或网友遇见多次，引起周杰伦经纪公司对电竞与网吧的关注，才产生了这次的创意。据悉未来他们将会与国内知名游戏公司合作举办各种赛事，发掘优秀的电竞选手与赛评，推荐到国内各顶级俱乐部，帮助草根玩家也有机会进入职业俱乐部的殿堂”。

网友们纷纷留言说：“厉害了我的周杰伦”、“这……我是不是应该努力赚钱，好有钱去网吧呀”、“哈哈，真是长不大的小孩儿”。